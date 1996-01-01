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Строители Хабаровска хотят самостоятельно определять "правила игры"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Реформаторы намерены привести строительный рынок России в соответствие с западными моделями, где контрольные функции в отрасли почти полностью переданы саморегулируемым организациям, которые определяют "правила игры" и следят за их соблюдением. Хабаровские строительные компании хотят быть первыми на этом пути.

С 1 декабря 2007 г., когда был принят закон "О саморегулируемых организациях", перспектива отказа от гослицензирования строительной деятельности стала восприниматься многими как неизбежность. О намерении создать в дальневосточной столице до конца этого года саморегулируемую организацию строителей ДДГ "ЗР" сообщил директор хабаровского краевого представительства Союза строителей России Владимир КОРЧЕВСКИЙ.

"Целью нашей общественной организации будет устранение объективных и субъективных препятствий на пути к развитию, - отметил он. - Главным принципом объединения станет экономическая выгода и независимость". По его словам, организация будет выступать поручителем за своих членов на тендерах и конкурсах, которые будут проводиться в рамках реализации ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье", в частности по строительству объектов для проведения саммита АТЭС во Владивостоке.

Однако заместитель директора Федерального лицензионного центра при Госстрое России Елена СЕМЕНКОВА заявила ДДГ "ЗР", что отказ от государственного регулирования строительной отрасли в России - мера преждевременная.

"Сторонники отмены госрегулирования в строительстве полагают, что это расширит число "игроков" рынка. Но все произойдет с точностью до наоборот, - уверена она. - Принятый недавно закон о саморегулируемых организациях предусматривает, что доступ в эти организации получат только те фирмы, которые имеют сотни миллионов уставного капитала и солидный послужной список. Кроме того, Конституция РФ отвергает любые принуждения к вступлению в какие-либо объединения. А в принятом законе просматривается идея обязательного членства".

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