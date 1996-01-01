МТТ: интеллектуальные коммуникации

Одним из наиболее перспективных направлений для операторов связи является разработка и предоставление интеллектуальных услуг связи. К этому выводу пришли участники круглого стола, состоявшегося во Владивостоке на прошлой неделе и посвященного развитию телекоммуникаций в Приморье.

В мероприятии приняли участие руководство и ведущие специалисты компаний "МТТ" и "ПортТелеком". Кстати, ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) уже два года активно развивает направление интеллектуальных услуг и добился в этом плане больших успехов.

Досье ОАО "МТТ" с 1994 г. предоставляет телекоммуникационные услуги и обеспечивает организацию эффективного взаимодействия более чем 300 сетей сотовых операторов и 100 сетей операторов фиксированной связи между собой и с 50 (а по сигнальному взаимодействию с более чем 300) зарубежными операторами. Имеет лицензию Россвязьнадзора на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи на территории РФ. Консолидированная выручка от реализации услуг компании в 2007 г. превысила $ 1 млрд. Объем голосового трафика по основным видам услуг составил более 9,8 млрд мин.

"Рынок интеллектуальных услуг связи составляет более 2 млрд руб. и имеет большой потенциал роста, - говорит Александр ШВЕЦОВ, директор ООО "МТТ-Владивосток", представительства МТТ на Дальнем Востоке. - Прирост трафика в этом сегменте составляет около 20% ежемесячно и исчисляется уже десятками миллионов минут в месяц. Одной из наиболее востребованных услуг у наших абонентов является "Универсальный номер" - уникальная разработка МТТ. Абоненту выделяется телефонный кодированный номер, не привязанный ни к адресу, ни к оператору связи, и все поступающие вызовы переадресовываются на любые номера телефонов - как в России, так и за рубежом. Причем правила переадресации можно формировать самостоятельно, через удобный интерфейс: по времени суток, дням недели, номеру телефона и т.д.

В результате абонент, во-первых, доступен лишь для тех собеседников, с которыми желает общаться. Во-вторых, сохраняет полную конфиденциальность: идентифицируется не реальный, а универсальный номер. В-третьих, обладает полной свободой передвижения, используя этот канал связи и в офисе, и дома, и в отпуске. В-четвертых, значительно экономит на роуминге, оплачивая только соединение по сети МТТ. И, наконец, компании, пользующиеся этой услугой, привлекают больше клиентов, поскольку звонки на этот номер - из какой бы точки России на него ни звонили - абсолютно бесплатны. При этом функциональность услуги "Универсальный номер" будет расти и дальше: абоненты смогут воспользоваться голосовой почтой, отправлять и получать SMS и факсы и т.д."

Среди прочих услуг интеллектуальной связи МТТ - "Бесплатный вызов", номер "809", номер "805", "Телеголосование" (последний реализованный проект компании - "Евровидение"). Кроме того, более 8 млн. россиян выбирают компанию в качестве оператора междугородной и международной связи. Также ОАО "МТТ" успешно прошло добровольные испытания на соответствие Требованиям информационной безопасности операторов связи. А главное, находится в постоянном развитии, предлагая все более прогрессивные и удобные услуги для разных категорий пользователей.