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Провайдеры идут в массы
В Приморье появился новый игрок на рынке массовых услуг междугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи и широкополосного доступа в Интернет (ШПД). Им стала дочерняя структура ОАО "РЖД", компания "Транстелеком" - крупнейший отечественный оптовый поставщик услуг связи через волоконно-оптические магистрали. Их общая протяженность внутри страны достигает 53 тыс. км, а пропускная способность 50 Гбит/с.
Если до последнего времени клиентами "Транстелекома" были другие операторы связи и крупные бизнес-структуры вроде "Сбербанка" или "Лукойла", то в 2008 г. компания начала масштабный поход в массы. В период с января по май был проведен ребрендинг с коррекцией торговой марки и корпоративной символики в сторону демократизации. Теперь компания называется ТТК, а ее уникальное торговое предложение звучит так: "Донести новейшие достижения связи до каждого дома, до каждой российской семьи". Для реализации этой миссии в качестве пилотных регионов были выбраны Урал и Дальний Восток. А Приморье объявлено одним из первых субъектов на Дальнем Востоке, где ТТК уже в этом и следующем году собирается воплотить запланированные проекты по МГ/МН и ШПД.
Как заявил 5 июня на селекторной региональной пресс-конференции во Владивостоке руководитель дальневосточного подразделения компании, генеральный директор ТТК- Дальний Восток Владимир РЫБАКОВ, в ближайшие восемь лет ТТК планирует стать одним из лидеров в сегменте фиксированной связи и занять 17% регионального розничного рынка. В русле этих планов в мае во Владивостоке было создано подразделение компании, замыкающееся на ТТК-Хабаровск. Пока в столице Приморья оно представлено отделом продаж, но в ближайшие месяцы планируется создать абонентский отдел и организовать широкую дистрибьюторскую торговую сеть.
Уже сегодня любой житель Приморья может воспользоваться услугами МГ/МН от компании ТТК. Для этого достаточно один раз позвонить с домашнего телефона по бесплатному 11-значному номеру. Звонок будет воспринят как заявка и с этого момента все междугородные и международные разговоры будет обслуживать ТТК. Ее представители обещают высокое качество связи при тарифах ниже нынешних на 30%- 40%.
Во второй половине 2009 г., заверяют представители ТТК, - в Приморье будет установлено необходимое оборудование - и начнется активная продажа физическим лицам, малому и среднему бизнесу услуг широкополосного доступа в Интернет по доступным тарифам. Причем осуществляться он будет по сверхскоростным мультисервисным волоконно-оптическим магистралям по принципу: каждому дому своя отведенная линия. Услуги планируется предоставлять в том числе и с использованием безлимитных тарифных планов, разумеется, без потери в быстроте передачи данных. Заявленная рабочая скорость трафика - от 512 мегабит до 1 гигабита в секунду.
По словам Владимира РЫБАКОВА, на проект волоконно-оптической интернетизации одного только Владивостока в следующем году планируется затратить около 360 млн руб. Не исключено, что свою лепту внесет администрация Приморского края в рамках краевой программы внедрения высоких технологий "Электронное Приморье". По крайней мере, такую заинтересованность высказал глава департамента связи и информатизации Приморского края Алексей ЩУРОВ на встрече с представителями ТТК-Дальний Восток 5 июня.
ДосьеЗАО "Компания ТрансТелеКом" (торговая марка - ТТК) основана в 1997г. Основной акционер - ОАО "РЖД". Консолидированный доход группы компаний ТТК в 2007 г. составил 24,1 млрд руб., прибыль - 2,5 млрд руб. ТТК-Дальний Восток (ЗАО "Транстелеком-ДВ") создан в марте 2000г. В зону ответственности компании входят Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ. Общая длина магистральных волоконно-оптических линий связи, обслуживаемых компанией, составляет более 5 000 км, которые проходят через большинство крупных и экономически значимых населенных пунктов региона. Услуги: предоставление цифровых каналов связи, доступ к сети Интернет, создание виртуальных частных сетей IP VPN, междугородная и международная телефонная связь и др.
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