Пустить газу

Стремительный рост продаж газа обусловлен, во-первых, скачком цен на основные виды топлива, либерализацией рынка газа и, наконец, за счет неоспоримого преимущества сжиженного газа перед другим топливом - его экологичностью.

Ежегодно в стране производится около 8 млн тонн сжиженного газа на сумму около $1 млрд. Сжиженный газ используется как сырье для предприятий нефтехимической промышленности (на эти цели уходит 50-52% газа), в бытовых целях, на транспорте и в промышленности (28-30%). 18-20% газа идет на экспорт. По расчетам специалистов, в ближайшем будущем Приморский край будет потреблять до 3,5 млрд кубометров газа в год. Конечно, использование природного газа экономически выгоднее, однако, во-первых, у нас его нет, а во-вторых, сжиженный газ проще в транспортировке.

Цена на сжиженный газ жестко регулируется государством, и на сегодняшний день 1 кг газа стоит 22 руб. 64 коп. Кроме того, темп роста цен на газ не будет превышать 13% в год. Что существенно отличается от темпов роста на другие виды топлива. Так, стоимость дизельного топлива только за 3 первых месяца нынешнего года выросла на 25%.

Как правило, рынок сжиженного газа состоит из трех секторов - это газоснабжение населения, продажа газа промышленным потребителям и рынок централизованного газоснабжения. Государство регулирует рынок сжиженного газа, устанавливая цены на него в рамках так называемых балансовых заданий. Это означает, что перед продажей газа на свободном рынке производители должны обеспечить необходимым количеством газа коммунально-бытовой сектор. Балансовые задания были введены еще в 1999 г., когда в результате высоких экспортных цен возник дефицит газа на внутреннем рынке.

В Приморском крае монополистом, поставляющим газ населению, является краевое газовое хозяйство ОАО "Приморский газ". Отсутствие конкуренции в этом секторе газового рынка объясняется даже не трудностями получения лицензий на поставку газа населению, а тем, что другие компании отпугивают низкие цены на продажи, которые устанавливает Региональная энергетическая комиссия.

Что касается продаж газа промышленным потребителям, то это наиболее конкурентный сектор газового рынка. В Приморском крае немало компаний, продающих газ предприятиям. Наиболее крупные участники рынка - Дальневосточная нефтегазовая компания "Крафт" (г. Артем), Компания "Пик" (Надеждинский район), ООО "Владтехгаз", ОАО "Дальтехгаз" и др. В этом секторе основу конкурентоспособности составляют не выгодные цены, а скорее предложенный ассортимент видов сжиженного газа (бутан, пропан, ацетилен, углекислый и кислородный газы). Как отметил коммерческий директор ОАО "Приморский газ" Олег ГОРКАВЦЕВ, "мелкому промышленнику выгоднее в одной компании взять все виды газа, необходимые для производства, чем ездить в поисках по всему городу. И он готов за это даже переплатить".

И, наконец, третий сектор газового рынка - это рынок централизованного газоснабжения, иными словами, поставка и заполнение газовых резервуарных установок. Опять же в силу того, что цены фиксированы, конкурентов у ОАО "Приморский газ" в этой области нет. Да и желающие конкурировать должны обладать парком специальной техники и необходимым количеством газа. Без поддержки государства осуществлять такие бесперебойные поставки невозможно.

Несмотря на то, что за два последних года продажи промышленного газа в Приморье возросли, львиную долю продаж, а именно 80%, составляют все же поставки населению.

По словам Олега Горкавцева, одной из самых острых проблем газового рынка в Приморье является удаленность края от газоперерабатывающих заводов. Практически весь газ привозят к нам из Восточной Сибири. Так, основными поставщиками компании "Приморский газ" являются Ангарский и Ачинский НПЗ (Роснефть), Тобольский нефтехимический комбинат, Омский НПЗ (Газпромнефть) и Сургутский ГПЗ ("Газпром"). Есть завод и поближе, например в Комсомольске-на-Амуре. Однако, как считают специалисты, сжиженный газ сибирских заводов намного качественнее, хотя железнодорожные перевозки увеличивают цену газа на 30%.

Приморские газовики возлагают свои надежды на строительство заводов, приближенных к Приморскому краю, а возможно, и в самом крае. Так, в настоящий момент "Роснефть" рассматривает проект строительства НПК в Козьмино. Кроме того, заводы планируют построить в Якутии и на Сахалине. Любое сокращение расстояния приведет к удешевлению газа за счет железнодорожной составляющей.

Дальнейшее развитие газового рынка в Приморье зависит от обещанной газификации края за счет строительства газопровода. Однако в марте на совещании в Минрегионе, посвященном газификации Дальнего Востока и Байкальского региона, начальник управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор ТИМОШИЛОВ заявил о том, что "Газпром" не начнет строительство газопровода от Сахалина до Владивостока, пока запасы газа не будут увеличены до нужных объемов. А потому сроки строительства газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" могут быть отодвинуты до 2015-2016 гг. В то же время Виктор Тимошилов подчеркнул, что подача газа в Приморье к саммиту АТЭС-2012 г. - "задача государственной важности".