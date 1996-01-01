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Ставка на региональный WEB
В рамках Дальневосточной недели информационных технологий Хабаровск посетил основатель и совладелец проекта "Одноклассники.ру" Альберт ПОПКОВ. Он заметил ДДГ "ЗР", что рост российского рынка интернет-услуг в ближайшем будущем будет обусловлен ростом региональных информационных рынков и что сейчас этому мешает отсутствие бесплатного обмена трафиком между местными провайдерами Интернета.
На специальной пресс-конференции создатель самого массового развлекательного ресурса рунета заявил, что имеет амбициозные планы в течение нескольких лет вовлечь в проект до 80% аудитории российского сегмента Интернета, который по прогнозам правительства в начале 2009 г. составит 40 млн пользователей, а к концу года достигнет 60 млн.
"Сайт выстрелил потому, что в его основе лежала идея синтеза социальной сети, места встречи одноклассников и развлекательного сервиса, - убежден Альберт Попков. - Основным фактором успеха стала визуальность проекта, которая возможна благодаря повсеместному распространению цифровых фотокамер. Мы пришли очень вовремя". Альберт Попков также сказал, что недавно вечерний трафик на портале превысил дневной, то есть "одноклассники" стали чаще заходить на сайт в свободное от работы время. Говоря о перспективах развития проекта, он отметил, что летом этого года на сайте появится новая функция - возможность дарить виртуальные подарки, часть из которых будет оплачиваться отправкой СМС на специальный номер. И уверил, что все сервисы, существующие сегодня, останутся бесплатными.
Основной источник доходов сайта сегодня - баннерная реклама. Относительно молодой интернет-портал, по оценкам его создателя, уже сегодня владеет примерно 5% рекламного рынка рунета. Что, однако, не мешает ему быть убыточным. "Ограничивающим фактором развития проекта сейчас является технологическая сложность обработки всех запросов и размещения миллионов фотографий пользователей. Поэтому мы вынуждены приобретать все новые и новые серверы, - объяснил Альберт Попков. - Прибыль мы планируем получить в конце этого года, после чего начнем активно окупать вложенные инвестиции".
Альберт Попков также не исключает, что в будущем для выхода на новый уровень развития проект снова прибегнет к услугам инвесторов.
Отвечая на вопрос "ЗР", он высказал уверенность в том, что рост рынка интернет-услуг в России в ближайшие годы будет обусловлен активным развитием региональных веб-сервисов. "Уже сейчас многие проекты в крупных городах доказывают, что интернет-свет на Москве клином не сошелся. Дальше эта тенденция будет прослеживаться все ярче и ярче, - подчеркнул он. - Этот процесс сейчас осложняется отсутствием бесплатного обмена трафиком между местными интернетпровайдерами. Разрешение этой проблемы на большей части территории страны вызовет взрывной рост коммерческих веб-ресурсов в регионах. Это будут и виртуальные биржи труда, и местные социальные сети, и многие проекты, которые сейчас трудно даже вообразить".
ДосьеСайт "Одноклассники.ру" открыт в марте 2006 г. К осени того же года аудитория проекта перевалила через полумиллионную отметку. В середине января 2008 г. число пользователей превысило 10 млн человек, а сегодня аудитория проекта составляет уже более 16 млн, из которых около 12 млн - активные пользователи, то есть те, которые пользовались сайтом в течение последних двух месяцев. В проект вложено более $10 млн. Средства потрачены в основном на покупку цифрового оборудования и организацию рекламной кампании.
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