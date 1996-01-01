"Подольский" хлеб потяжелеет на 80 копеек

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края принял участие в заседании совета директоров ОАО "Владхлеб".

Как сообщает пресс-центр "Владхлеба", стороны рассмотрели условия продажи хлебопекарным предприятиям Приморья муки из зерна интервенционного фонда, которое недавно поступило в Приморье; обсудили факторы, влияющие на ценообразование в отрасли, и пришли к решению, что сохранить отпускную стоимость буханки "подольского" на уровне 16 руб. в нынешних экономических условиях даже с учетом льгот по оплате энерготарифов и закупки муки из зерна интервенционного фонда экономически невозможно. Совет директоров компании на этом совместном заседании вынужден был принять решение о повышении отпускной цены хлеба подольского на 80 коп.