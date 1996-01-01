Надои молока в Приморье выросли на 7%

На 7% увеличились надои молока по сравнению с уровнем прошлого года. Сейчас средний надой на одну корову составляет 9,1 кг. Самые высокие показатели отмечены в Партизанском, Кировском районах (15,3 и 12,5 кг на одну корову соответственно) и Артеме (12,4 кг). По мнению специалистов, рост показателей связан с переводом коров в летние лагеря. Пастбищное содержание позволяет обеспечить животных сбалансированным питанием.