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Фермеров Приморья приглашают на общегородские ярмарки
Приморских сельхозпроизводителей приглашают во Владивосток. Здесь для них открыты общегородские ярмарки.
Как сообщили в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Агропромышленный комплекс" на территории краевого центра были открыты 10 сезонных площадок для продажи продукции, выращенной приморскими фермерами.
Это участки по улице Баляева, 48 (ООО "Помни", рынок "Слобода") Некрасовская, 69 (ООО "Владторгсервис") Олега Кошевого, 1а (ООО ПКФ "Эксперимент") проспект 100-летия Владивостоку, 153а (ИП Губич С.И.) проспект 100-летия Владивостоку, 30б (ООО "Градус") проспект 100-летия Владивостоку, 105 (ООО "Самоцвет")Сахалинская, 48 (ООО "Авента-Сервис") Русская, 4 (ООО "Березка") Добровольского, 5а (ООО "Сирокко") и Фадеева, 47 (ИП Крикун В.Е.).
Ярмарки по данным адресам были открыты по договоренности между администрацией Владивостока и руководством торговых зон, на территории которых они разместились. Благодаря этому важному соглашению сельхозпроизводители Приморского края могут реализовывать свою домашнюю продукцию, а жители нашего города - приобретать свежие овощи, ягоды, фрукты и зелень.
Площадки открыты для покупателей и фермеров ежедневно (в течение сезона урожая), с 10.00 до 19.00. Принять участие в их работе приглашают всех владельцев подсобных хозяйств и дачных участков.
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