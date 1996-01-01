Продавцы квадратных метров

Рынок риелторских услуг во Владивостоке прошел интересный путь становления. Его не обошли общероссийские проблемы и катаклизмы. В результате мы получили то, что имеем. О сегодняшнем положении дел на рынке ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор ООО "Дальневосточный маркетинговый центр" (Владивосток) Сергей КОСИКОВ.

- Сергей Иванович, кто сегодня особенно влиятелен на местном рынке?

- Пожалуй, ТД "Аском" со своими дочками ТД "Амира" и ТД "Авега". Он занял лидирующие позиции на этом рынке в начале 90-х и сегодня остается ведущей компанией и по численности, и по объемам сделок.

Вообще большинство агентов по работе с недвижимостью и отдельных риелторских агентств, которые сегодня работают на рынке недвижимости Владивостока, - это выходцы из ТД "Аском" или же как-то имевшие и имеющие с ним связи. В последние годы в городе появились новые заметные компании, которые пока не конкуренты "Аскому", но их вес на рынке уже достаточно большой, чтобы устанавливать свои правила, - это компании "Монолит", "Фолиант" и "Адамант", которые имеют по 5-9 своих агентств в разных районах города.

- Велика ли доля сделок купли-продажи жилья с участием риелторских компаний?

- По нашим сведениям, около 40%. Но это не значит, что остальные покупатели сами находят продавца, собирают пакеты необходимых документов и проводят сделки самостоятельно.

Часть сделок идет через отдельных маклеров, которые частично работают в тандеме с агентствами и проводят сделки через них, а частично действуют как самостоятельные посредники, кстати, нигде не зарегистрированные. Кроме того, много сделок проводится между родственниками - это сделки наследования, дарения и пр.

Центр регистрации осуществляет государственную регистрацию перехода прав собственности, но при этом он сегодня уже не отмечает, с участием агентства проведена эта сделка или без.

- Известно, что работники некоторых агентств вообще боятся переступать порог Федеральной регистрационной службы. Почему?

- Для того чтобы услуги были востребованы, о них должны знать возможные клиенты. На мой взгляд, большинство риелторов просто физически не могут проговорить весь комплекс услуг, которые они предоставляют.

Поэтому у многих людей сложился определенный, абсолютно неправильный стереотип, что агент - это тот, кто знает, какие квартиры продаются, дает рекламу, находит покупателя и всего лишь - сводит продавца с покупателем. Этот стереотип живет, и на основании него идут разные домыслы и слухи, что риелторы берут деньги ни за что.

На самом деле все не так. Риелторская услуга - это серьезный разноплановый продукт, в который входит большой комплекс работ. Естественно, в первую очередь это поиск квартир. Нормальное риелторское агентство, прежде чем взять какую-то квартиру на продажу, выясняет возможность этой продажи. Чтобы ее продать, мало только лишь желания собственника. На первом этапе просматриваются все документы и выносится предварительное заключение: возможно ли по объекту проведение сделки, нет ли вопросов с документами, возможно ли оформить их с минимальными затратами или оформление будет занимать продолжительное время и результат непредсказуем. Второй этап - это организация самого процесса продажи, показа, рекламы квартиры. Для этого мало просто дать объявление. Надо действительно грамотно подать товар. Безусловно, есть на рынке агентства, которые рады любому собственнику - достаточно ему позвонить и сказать: "Я собственник. Хочу продать свою квартиру", и завтра она уже будет в рекламе, а его агент будет приводить покупателей на показ квартиры, даже не посмотрев документы на нее. Такое еще встречается, хотя сегодня это скорее исключение из правил.

Следующий этап - это поиск покупателя. Найти покупателя тоже непросто. И только потом уже речь идет о сделке.

- И какой должна быть интенсивность сделок, чтобы агентство оставалось на плаву?

- В среднем сегодня на агентство приходится две сделки в месяц. Есть такие, которые проводят их гораздо больше, но бывает, и за месяц не проводят ни одной. В зависимости от сезона и пр. "стечений обстоятельств". Но важен и профессионализм агентов. Исходя из этого, можно рассчитать, каким должен быть минимальный рентабельный размер комиссионных агентства за его работу.

- Но не обязательно, наверное, агентству зарабатывать исключительно на купле-продаже квартир. Можно что-то "перехватить" на сдаче квартир в аренду, на других услугах...

- Как правило, риелторские агентства арендой жилья не занимаются.

- А как же принцип "любой каприз - за ваши деньги"?

Есть хороший клиент, который продает или покупает квартиру. И ему необходимы все сопутствующие услуги - приватизация, поиск квартиры, организация расчетов, аренда квартиры на период проведения сделки и много чего ещё. Все это риелтор может сделать в комплексе одной большой сделки. А строить свой бизнес на побочных услугах, которые отнимают гораздо больше времени и менее рентабельны, не эффективно. Поэтому профессиональный риелтор не разменивает свой основной бизнес на мелкие услуги.

- Можно ли сказать, что покупатели и продавцы изменились?

- Эти изменения идут постоянно. Меняются не только покупатель и продавец, но и сами риэлторы. И покупатели, и продавцы теперь стали очень образованными, не в том плане, что все с высшим образованием, хотя и это важно, а в том, что люди уже понимают, что прописка и право собственности - это совершенно разные вещи. Хотя еще год-два назад в практике риелторов встречалось, что задавали вопрос: "Если я прописана в квартире с кем-то, то как мне ее продать?"

Приходилось объяснять, что прописка - это одно, а чтобы продать квартиру, надо еще иметь свидетельство о праве собственности на нее.

- Узнав рыночные цены на жилье, что мешает продавцу и покупателю договориться без посредника?

- Если год-два назад они, имея отношения с агентствами, действительно могли сами встретиться за спиной риэлторов и оформить сделку, то сейчас таких случаев очень мало. При наличии договора агентство может подать в суд на клиента. Это уже не раз бывало, агентства суды выигрывали и возвращали свои комиссионные по суду, потому что, оказав комплекс услуг, и достаточно хорошо, они не получали оплату за них.

Наоборот, сейчас много случаев, когда продавец и покупатель, даже хорошо зная друг друга, идут в агентство, чтобы оформить сделку. Естественно, такая услуга стоит гораздо дешевле, чем если бы агентство само искало продавца или покупателя и организовывало сделку. И все равно агентство берет на себя основные функции по ее организации, в т.ч. сбор документов, работу с ФРС, открытие счетов для расчетов между сторонами, даже если это родственники, друзья. Ведь может случиться что угодно, и тогда хорошие отношения могут быть потеряны на всю жизнь. Если сделка идет через агентство, то ее организация подразумевает, что никто никого обмануть не может.

- Тем не менее известен случай с "Бизнес-Домом", другие истории, когда клиенты попадали впросак...

- Я - двумя руками за агентства. Меня не надо убеждать - они нужны. Но есть одно маленькое "но", что не верьте агентствам! Если вы покупатель, то не верьте продавцу, а если продавец, то не верьте покупателю. Это важно не потому, что вас пытаются обмануть, а потому, что существует обычная система: если вы покупаете в магазине хлеб, то должны получить чек. Государство требует, чтобы продавец давал чек. Покупатель должен иметь документ, что ему оказана услуга или продан товар. Когда вы приходите к риэлтору получить какой-то комплекс услуг, то, во-первых, должны четко знать, что вы заказываете и что вам предлагают. Для этого существует договор, в котором все прописывается. И если на словах говорится одно, а в договоре пишется совсем другое, то, значит, вас все-таки обманывают.

- Чего на этом рынке больше - обмана или цивилизованной работы?

- На сегодняшний день большинство работают без обмана. Я знаю практически все агентства и большинство Владивостокских риэлторов. И нецивилизованных риелторов на рынке сегодня мало.

- Есть ли внутренняя конкуренция на рынке риэлторских услуг?

- Конечно, есть. И с каждым годом усиливается. Идет обычный процесс: специалисты растут, создают свои компании, которые начинают работать на рынке. Но рынок у нас не такой уж и большой, и чем больше на нем новых компаний, тем выше конкуренция. Но новым и сложнее. Всего 20% сделок агентства проводят с теми клиентами, которые пришли по рекламе, а все остальные - это либо постоянные клиенты, либо те, кого они приводят.

- Возможно ли, что на наш рынок придут зарубежные риэлторы?

- Не придут. Специфика рынка такова, что на нем работы хватает только местным. Сюда, скорее всего, придут не риэлторы, а большие консалтинговые и девелоперские компании. Они и привнесут новые технологии в работу по продвижению объектов недвижимости, нового продукта и пр. К этому будут подключаться наши риэлторы либо через франшизу будут работать иностранные, питерские и московские компании.

То же и по отечественным крупным риэлторским, девелоперским и консалтинговым компаниям: У многих из них есть программы регионального развития, но в их географии не стоит Владивосток. То есть экспансии таких компаний в наш город нет. Они местным не конкуренты.