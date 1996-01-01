В 2008 г. в Хабаровске откроют 11 новых детских садов - учись, Владивосток!

На улице Союзной в Хабаровске состоялось открытие детского сада № 4: это одно из четырех учреждений дошкольного образования, которые будут сданы к 150-летию Хабаровска - к 31 мая. Всего в 2008 году запланировано открыть 11 детсадов на 1 600 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Открывшийся на улице Союзной детский сад рассчитан на 110 мест - это шесть групп. Накануне здание было капитально отремонтировано. Прежде в этом типовом здании также располагался детский сад, принадлежавший энергетикам, но в начале 90-х годов из-за спада рождаемости его расформировали, разместив здесь начальную школу "Открытие". Теперь пошел обратный процесс - ведь с каждым годом малышей в Хабаровске становится все больше.