Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровск развивается по новому генеральному плану
Новый генплан Хабаровска, рассчитанный на развитие города до 2025 года, был утвержден в 2006 году. Исторически город развивался вдоль реки Амур и поэтому имеет линейную планировочную структуру.
На смену ей по генплану должна прийти радиально-кольцевая структура, которая характерна для большинства крупных отечественных и зарубежных городов, в том числе столичных. Проектировщики учли, что Хабаровск является столицей ДФО.
Прежде чем перейти к формированию новой градостроительной структуры, администрация Хабаровска проанализировала все аспекты его роста в условиях перехода на рыночные отношения. При этом выяснилось, что город развивается не планировочными районами, как это предусматривалось предыдущим генпланом, а "россыпью" градостроительных ядер, своеобразных центров формирования доходов муниципального бюджета. Между "ядрами" ценность территорий "проседает", при том что наиболее значимые из них расположены максимально доступно к центру города - "на главной городской оси и исходящих из центра лучах". Предполагается, что их консолидация постепенно укрупнит главное "ядро" за счет его разрастания из центра города.
В формировании этого главного "ядра" уже полтора десятка лет деятельное участие принимает хабаровский бизнес, который своими проектами ускоряет создание в центре города высокоэффективной деловой среды. Именно здесь должна производиться существенная доля как городского, так и регионального валового продукта - это банки, офисы компаний и государственных структур, гостиницы, крупные торговые центры и пр. Концентрация всего этого в "ядре" постепенно растет и, естественно, ведет к повышению кооперации бизнесов и эффективности экономической деятельности в деловой части города.
Логика развития Хабаровска подразумевает, что для его сбалансированного роста требуются и дорогие, и дешевые территории. При этом дорогие постепенно должны "наступать" на дешевые. Однако дешевые не означает - бросовые. Это земли, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность всего города, - здесь размещены коммунальные предприятия, рекреационные зоны, скоростные дороги.
Полную версию материала читайте в майском номере журнала "Дальневосточный капитал".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"