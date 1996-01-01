Хабаровск развивается по новому генеральному плану

Новый генплан Хабаровска, рассчитанный на развитие города до 2025 года, был утвержден в 2006 году. Исторически город развивался вдоль реки Амур и поэтому имеет линейную планировочную структуру.

На смену ей по генплану должна прийти радиально-кольцевая структура, которая характерна для большинства крупных отечественных и зарубежных городов, в том числе столичных. Проектировщики учли, что Хабаровск является столицей ДФО.

Прежде чем перейти к формированию новой градостроительной структуры, администрация Хабаровска проанализировала все аспекты его роста в условиях перехода на рыночные отношения. При этом выяснилось, что город развивается не планировочными районами, как это предусматривалось предыдущим генпланом, а "россыпью" градостроительных ядер, своеобразных центров формирования доходов муниципального бюджета. Между "ядрами" ценность территорий "проседает", при том что наиболее значимые из них расположены максимально доступно к центру города - "на главной городской оси и исходящих из центра лучах". Предполагается, что их консолидация постепенно укрупнит главное "ядро" за счет его разрастания из центра города.

В формировании этого главного "ядра" уже полтора десятка лет деятельное участие принимает хабаровский бизнес, который своими проектами ускоряет создание в центре города высокоэффективной деловой среды. Именно здесь должна производиться существенная доля как городского, так и регионального валового продукта - это банки, офисы компаний и государственных структур, гостиницы, крупные торговые центры и пр. Концентрация всего этого в "ядре" постепенно растет и, естественно, ведет к повышению кооперации бизнесов и эффективности экономической деятельности в деловой части города.

Логика развития Хабаровска подразумевает, что для его сбалансированного роста требуются и дорогие, и дешевые территории. При этом дорогие постепенно должны "наступать" на дешевые. Однако дешевые не означает - бросовые. Это земли, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность всего города, - здесь размещены коммунальные предприятия, рекреационные зоны, скоростные дороги.

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