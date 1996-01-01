Офисный перебор

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При высоком предложении нежилой недвижимости во Владивостоке рынок аренды офисных и торговых помещений и подобного новостроя показывает разную динамику, что говорит об определенном насыщении города этими типами недвижимости.
По данным ООО "Индустрия-Р", ставки аренды офисных помещений по сравнению с декабрем 2007 г. к концу первого квартала выросли менее чем на 5% - в среднем с 774 руб. за 1 кв м до 812,5 руб. за 1 кв м. Наиболее дорогая аренда офисных помещений в центре города - 1300-1500 руб. за 1 кв м. В периферийных бизнес-центрах плата преимущественно от 600 до 700 руб. за 1 кв м. А наиболее дешево находиться бизнесу в здании по пр-ту 100-летия, 57а - 300 руб., ул. Бородинская, 46/50 - 500 руб. и на ул. Карбышева, 4 - 550 руб./ кв м. Причем по периферийным бизнес-центрам отмечалась не только стабильность платы, но и ее снижение.
Надо отметить, что к сумме арендной платы собственниками бизнес-центров обычно добавляется стоимость коммунальных услуг, охраны, потребленного электричества, плата за телефон и Интернет.
В начале первого квартала, как правило, происходит пересмотр ставок арендной платы. Однако в основных бизнес-центрах города в этом году резкого роста арендной платы не было. При довольно небольшом количестве вакантных площадей. Вероятно, и до конца года серьезного роста быть не должно.
Средняя ставка аренды площадей в торговых центрах города с декабря 2007 г. по конец 1-го квартала 2008 г. выросла на 5,23% - с 1484 руб. за 1 кв м до 1561,6 руб. Вакантные места имеются. Интересно, что довольно сильно было произведено снижение арендной платы в таких ТЦ, как "Клевер Хаус", "Центральный", "Игнат", "Авангард", "Галерея". Притом, что в некоторых других было произведено резкое повышение платы. Например, в ТЦ "Искра" - почти вдвое. Надо полагать, что в некоторых торговых центрах существует скрытый демпинг по арендным тарифам, что преследует цель закрепить арендатора в условиях постоянного роста и переизбытка в городе торговых площадей.
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