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"Доступное жилье" оказалось недоступно для 25% молодых семей
В национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в 2006-2007гг. не смогли принять участие 25% планируемых к участию молодых семей.
Как говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты РФ, такой вывод был сделан по итогам проверки использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта. Всего в 2006-2007гг. на реализацию нацпроекта было предусмотрено 91,6 млрд руб., из них за счет программы - 72,7 млрд руб.
Объем средств федерального бюджета, использованный на реализацию нацпроекта в проверяемый период, составил 75,2 млрд руб., или 70,6%.
В то же время в аналитической записке, представленной на коллегию Счетной палаты, отмечается, что за последние годы объем вводимого в стране жилья стабильно увеличивается. Так, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. объем ввода увеличился почти в 2 раза, причем наибольший прирост приходится на период реализации нацпроекта.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2006 г. составил 263,6 млрд руб., что в 2,4 раза выше установленного планового показателя, а в 2007 г. - 556,4 млрд руб., что составило 211,1% к уровню 2006 г. и более чем в 3,5 раза превысило целевой индикатор, установленный на 2007 г.
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