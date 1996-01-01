В Приморье - рекордные темпы роста жилищного строительства

С начала года в Приморском крае введено в строй 92,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в этом году наряду с признанными лидерами в сфере жилищного строительства, к которым относятся крупные приморские города - Владивосток, Уссурийск и Находка, хорошие результаты показали и муниципальные образования.

Так, по данным на первое мая, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Артёме увеличился в 7,3 раза, в 2,5 раза - в Дальнереченске, в 2,9 раза - в Ольгинском районе, более чем в пять раз - в Лесозаводске.

На 26% выросли темпы жилищного строительства во Владивостоке, на 15% - в Спасске-Дальнем, на 10% - в Уссурийске, на 26% - в Кировском, на 68% - в Октябрьском и на 14% - в Хасанском районах.