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Приморский папоротник поедет в Хабаровск
На приморских северах началась кампания по сбору папоротника орляка. ООО "Кавалеровский райзаготохотпром" уже приняло 3 тонны орляка по 14 руб. за кг.
Как рассказал ДДГ "ЗР" директор ООО "Кавалеровский РЗОП", охотовед Валерий КОЖЕВНИКОВ, в планах предприятия - собрать 10 тонн сырого и заготовить 7 тонн соленого папоротника орляка. Причем на поставку 5 тонн соленого папоротника у предприятия заключен договор с хабаровской компанией "Лесные продукты".
В этом году сбор папоротника начался чуть раньше - с 15-20 мая, хотя обычно заготовители активизируются после 25 мая. Заготовители - в основном безработные и пенсионеры - кроме орляка сдают корень элеутерококка, чагу (березовый гриб), сухой шиповник, семена лимонника.
В этом году у предприятия есть сложности, связанные с тем, что по новому Лесному кодексу надо брать в аренду лесоучастки для сбора дикоросов. Аукционы на право получения лесоучастков в аренду проводит краевая администрация, а документы готовит управление лесного хозяйства по Приморскому краю. В заявке на проведение аукциона нужно указывать виды дикоросов, планируемых к заготовке, объем их заготовки и площадь испрашиваемых в аренду участков. В проекты договоров аренды участков надо включить расчеты ежегодного объема заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Для подготовки таких расчетов управление лесного хозяйства рекомендовало "Кавалеровскому РЗОПу" обратиться в специализированную организацию. Такие есть при управлении, но им надо платить, а средств на это у нищего "РЗОПа" нет. Его годовая прибыль - всего-то 140 тыс. руб. Только и остается, что работать без оформления аренды участков на свой страх и риск и принимать излишки дикоросов у населения. Впрочем, так пока работает большинство заготовителей края.
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