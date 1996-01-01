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В Китае может быть организована сборка вертолетов Ми-171

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По мнению многих представителей авиапрома, создание на территории Китая мощностей по сборке вертолетов Ми-171 может стать серьезной угрозой российской промышленности.

Противники этого проекта вспоминают, как разработанный истребитель J-11B стал аналогом Су-27СК, который производился в Китае с 1996 г. Мощность создаваемого вертолето-строительного производства составляет 100 машин в год. По некоторым данным, у китайской стороны уже есть заказчики из восьми стран, а на территорию завода поставлено 53 комплекта.

В защиту российского вертолетостроения выступили украинские поставщики комплектующих. "Организация на территории Китая лицензионного производства Ми-171 может создать серьезную конкуренцию российской авиационной промышленности. В случае успеха этого проекта китайцы могут потеснить Россию на внешних рынках", - говорит РБК daily глава совета директоров "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ (компания поставляет авиационные двигатели). По его словам, Россия не застрахована от появления в Китае собственного разработанного аналога Ми-171, как это получилось после продажи лицензии на производство самолета Су-27СК.

Напомним, производство самолетов Су-27СК в Китае началось в 1996 г. Китайская промышленность к тому моменту работала над созданием подобного самолета долгое время. Из-за этого был подписан контракт на производство по лицензии на Шэньянском авиационном заводе 200 дополнительных Су-27СК. Но в 2004 г. китайские военные объявили, что в самолетах, которые Китай производил по лицензии, отпала необходимость, так как их боеспособность слишком ограничена и у китайской промышленности есть собственная разработка J-11B. Производство русской техники было остановлено после выпуска 95 штук.

Теперь с разрешения российской стороны Китай может приступить к лицензионному производству вертолетов семейства Ми-171 на базе расположенного в Чэнду военного ремзавода №5701. Первый собранный в Китае вертолет уже испытан. В 2008 г. планируется собрать 20 машин, проектная мощность предприятия составит 100 вертолетов в год. По словам источника РБК daily в авиационных кругах, на сегодняшний день у Китая имеются контракты на поставку этой техники в восемь стран. По его словам, российская сторона частично или полностью поставила запасные части на 50 машин.

"Лицензионное сборочное производство транспортных вертолетов Ми-171 может быть организовано в Китае", - признает генеральный директор ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид БЕЛЫХ. "Но контракта такого пока еще нет", - добавляет он журналистам. По его словам, уже собран один вертолет, который сейчас проходит испытания. В 2008 г. должен быть собран еще один.

Представители "Рособорон-экспорта"- основного продавца военной техники - не опасаются того, что китайская промышленность может составить конкуренцию российской. По словам начальника департамента экспорта специмущества и услуг ВВС ФГУП "Рособоронэкспорт" Александра МИХЕЕВА, сейчас китайцы создают собственную авиационную технику, и их промышленность готова выпускать подобную продукцию. "За последние пять лет у "Рособоронэкспорта" поставки вертолетной техники увеличились в несколько раз, мы за четыре года поставили более 200 вертолетов семейства на сумму более $1,5 млрд. Сейчас портфель заказов еще больше", - говорит он РБK daily.

По словам гендиректора ОАО "ОПК "Оборонпром" Андрея РЕУСА, Китай сейчас итак является крупнейшим покупателем российской техники. По его словам, 24 мая сертификат типа в Китае получит другой вертолет - Кa-32 1 БC, после этого сразу будет подписан контракт на поставку четырех таких машин. "Дальше будем обсуждать вопрос по передаче технологий и обслуживанию поставленной техники. Сейчас разрабатывается совместный меморандум, который будет подписан в июне. Помимо этого мы будем предлагать и продажи, и техническое обслуживание ранее купленной техники. В рамках этого можно поднимать вопрос по созданию сборочного производства российских вертолетов", - говорит он РБК daily.

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