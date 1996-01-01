Время возделывать рис

"Рисовый кризис" и связанный с ним рост цен на этот продукт в мире вызвали его резкое подорожание и в нашей стране. Еще год назад стоимость тонны риса на мировом рынке балансировала в пределах $450-570. Сегодня эта цифра составляет $1200 за тонну. Только с декабря 2007 г. по апрель 2008 г. цена на продукт выросла на 76%.

Россия, несмотря на явные успехи в рисосеянии в последние годы, потребляет до 40% импортного риса. Вместе с тем эксперты считают, что уже в ближайшие годы наша страна сможет самостоятельно полностью обеспечить себя рисом, а в перспективе стать одним из крупных мировых экспортеров этого продукта. Собственно "рисового кризиса" как такового в нашей стране нет, а рост цены - это лишь отголосок той ситуации, которая складывается на мировом рынке продовольствия и рисовом рынке в частности. Но именно это подорожание, снизившее диспаритет цен, создает благоприятные условия для развития отрасли.

Приморский край наряду с Краснодарским традиционно является зоной возделывания этой культуры в нашей стране. Несмотря на то что Приморье фактически является наиболее северной из всех существующих подобных зон и считается рискованным с точки зрения земледелия регионом, природно-климатические условия все же позволяют вывести производство риса на уровень основных направлений в сельском хозяйстве края. Для этого был создан неплохой задел несколько десятков лет тому назад. Из 90 тыс. гектаров мелиоративных земель половина занята дорогостоящими рисовыми оросительными системами. Специалисты уверяют, что потенциально Приморье в состоянии обеспечить рисом не только собственное население, но и выйти с этим продуктом на рынки соседних регионов. Уже сегодня рис, произведенный здесь, продается в Китае, Корее, Москве.

В последние годы в крае наметилась устойчивая тенденция к росту посевных площадей. Если три года тому назад рис сеяли на 2,5 тыс. га, то в нынешнем году запланировано уже 7,25 тыс. га. 11 хозяйств, 8 из которых являются крупными производителями, ежегодно расширяют производство, постепенно восстанавливая разрушенные рисовые системы. Интерес к производству риса проявили и иностранные инвесторы, причем доля их участия в этом производстве существенна. В крае работают 3 крупных предприятия с южнокорейским капиталом. Только эти хозяйства увеличили посевные площади в этом году на 15%.

Капитальный ремонт рисовых систем - дело затратное. К тому же для многих хозяйств острыми остаются вопросы технического перевооружения производства и нехватки квалифицированных специалистов-гидротехников. По оценкам специалистов, для того, чтобы полностью восстановить рисоводство на существующих 45 тыс. гектарах рисовой системы Приморского края потребуется 1,5 млрд руб. Несмотря на то что уровень рентабельности производства сегодня относительно высок и достигает 60-70% в некоторых хозяйствах, без дополнительных денег это восстановление будет долгим. Даже южнокорейские инвесторы, по словам директора ООО "Агро Дэсун Ханка" господина ЛИ ДОН МЕНА, планируют привлекать средства различных фондов, заинтересованных в финансировании рисовой отрасли.

Проект закона "О краевой целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 гг." не оставил эту проблему без внимания, но поскольку в соответствии с этой программой финансирование сельхозпроизводства в целом по сравнению с прошлым годом увеличивается незначительно, то и финансовая поддержка производства риса по сути сводится к минимуму. Впрочем, проект закона еще не утвержден в окончательном варианте, работа над ним продолжается, но пока, по словам председателя комитета по Продовольственной политике и природопользованию Сергея СИДОРЕНКО, вопрос о государственной финансовой поддержке рисоводства остается нерешенным в принципе.

Вместе с тем розничные продавцы приморский рис относят к одному из самых ходовых из существующих на прилавках рисовых продуктов. А специалисты не устают перечислять достоинства местного риса. К ним относится не только более доступная цена, но и качество самого продукта, производство которого связано с экологически чистыми технологиями. К примеру, из всех возможных средств защиты от сорняков используется только гербицид почвенный, который к началу посева риса уже распадается и, как правило, вымывается из почвы.

В целом обеспеченность края собственным рисом едва ли существенно отличается от общероссийских показателей. И здесь немало импортной продукции. Хотя местные сорта риса, выведенные на опытных станциях НИИ в Хорольском и Спасском районах, обладают определенными преимуществами. Специалисты отмечают довольно высокий выход рисовой крупы из сырца - 72%. К тому же и урожайность не стоит на месте. В прошлом году она поднялась с 19,5 центнера с гектара до 21 центнера. А чтобы накормить население Приморского края по нормативным расчетам, необходимо произвести более 20 тонн риса сырца, или в переводе на крупу порядка 16 тонн. По оценкам специалистов, в прошлом году, несмотря на стихию, до заветной цифры не хватило 6,5 тонны рисовой крупы.