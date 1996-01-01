Эксперты прогнозируют падение цен на сахар

Цены на сахар в России уже летом упадут из-за снижения с 1 июня импортной сезонной пошлины на сахар-сырец с $220 до $140 за тонну, передает РИА "Новости". Согласно прогнозу эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения ИВАНОВА, вследствие этого ожидается резкое увеличение ввоза сахара-сырца с ежемесячных 75-180 тыс. тонн в декабре-мае до 400-700 тыс. тонн в июне-июле 2008 г.

"Аншлаг" на рынке сахара в России начнется с июня, страна уже изголодалась по дешевому импорту. Затем последует снижение цен на сахар на внутреннем рынке", - сказал Иванов, воздержавшись от прогноза по глубине падения цен.