Большой стройке - новые материалы и технологии!

Решением конкурсной комиссии медали выставки были присуждены: "ДальНИИС ЭКСПО" за безотходную технологию возведения свайных фундаментов, ООО "Армстрой" за система перегородок "Ирлайн", ООО "Инстрой"-салон "Рафаэль" за декоративные покрытия San-mark.

Компания "Захар" награждена за гипсовую панель с декоративным покрытием, ООО "Фаст-Груп" - за виниловый сайдинг компании "Mitten", ООО "СК Калита" - за фиброцементные фасадные панели марки "Nichiha", ОАО "Ремстройцентр" - за художественные кованые и декоративные гипсовые изделия.

Кубками выставки были награждены: ООО "Ассоциация делового сотрудничества "СовБИ-Сибирь" за технологии и оборудование для производства пенобетона, ООО "ТехноНИКОЛЬ" за профилированные мембраны Planter, ОАО "Ремстройцентр" за изделия из гранита и мрамора, компания "Захар" за набор деталей для подпорных стен и универсальные покрытия для наружных и внутренних работ, ООО "Догада" за содействие в развитии строительной отрасли через комплексное информационно-программное обеспечение инвестиционно-строительной деятельности, ООО "ЕВРОПЛАСТ" за плиты из экструдированного пенополистирола "Европлекс" производства ООО "Европласт", ОАО "Фирма "Аврора" за изделия крупнопанельного домостроения "Теплый дом" на базе 111-83 серии и ООО "АПБ "Кровля" за внедрение новых кровельных технологий.