Высокие цены на продукты сохранятся 10 лет

Высокие цены на продовольствие сохранятся в России и мире как минимум на ближайшие 10 лет. Такое мнение высказал Алексей ГОРДЕЕВ на совещании по аграрной политике в г. Ессентуки, сообщают информагентства.

Министр пояснил, что таков прогноз большинства экспертов рынка агропромышленного комплекса и указал на инфляционные тенденции в данной отрасли на мировом рынке.

По словам А. Гордеева, в 2007 г. мировой индекс продовольственных цен вырос на 40%. При этом по многим позициям были достигнуты абсолютные исторические рекорды. В частности, цены на пшеницу выросли более чем в 2 раза и достигли $460 за тонну, а цены на рис с начала текущего года увеличились в 2,5 раза - до $760 за тонну.

В этих условиях гораздо острее встает вопрос обеспечения стабильности на внутреннем рынке продовольствия, основанного на ускоренном развитии отечественного производства, заметил А. Гордеев.

Он высказал уверенность, что полноценное использование потенциала РФ в сфере АПК позволит России усилить свои позиции на мировом рынке зерна и в перспективе стать крупным экспортером отдельных видов животноводческой продукции.

"По прогнозам экспертов международных организаций, в России имеются все условия, чтобы в ближайшие 10 лет темпы прироста производства зерна и мяса превышали общемировые в 2,5-3 раза", - заключил он.