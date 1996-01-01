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Осенью забронировать гостиницу в Нью-Йорке невозможно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В среднем, по данным приморских турагентств, ежемесячно путевки в США покупают от 50 до 100 приморцев, не считая деловых поездок.

Оформление визы в США для опытного туроператора уже не является проблемой, при условии достоверной информации о цели визита путешествующего. Единственной проблемой, пока остается отсутствие прямого авиарейса из Владивостока. Большая часть туристов путешествуют через Сеул, Пекин или Токио.

О ценах на проживание и экскурсии в столице США речь шла на презентации города, которую проводил в гостинице "Версаль" официальный представитель Управления по туризму г. Нью-Йорк "NYC & Company". Представленные гостиницы были 4-5-звездочного класса стоимостью номеров от $100 (эконом-класс с двухъярусными кроватями и 1 душем на 2 номера) до $42 000 за сутки (двухэтажный номер с панорамными окнами и видом на Центральный парк).

По словам сотрудника Управления по туризму г. Нью-Йорка Валерия ИШУНКИНА, самые доступные цены и огромные скидки как на проживание в гостиницах, так и на шопинг в магазинах известных брендов с января по март и с июля по сентябрь. Самое неудачное время для путешествия в Нью-Йорк - осень, забронировать гостиницы на это время невозможно.

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