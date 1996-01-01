За 5 лет ветхое жилье Владивостока подорожало более чем в 4 раза

В июне прошлого года Дмитрий МЕДВЕДЕВ, отмечая слабые результаты борьбы регионов по программам переселения людей из аварийного и ветхого жилья, отметил, что до июля 2012 г., проблема должна быть решена. Прошел еще один год. И каковы вообще результаты этого почина в пределах г. Владивостока?

"Программа переселения граждан города Владивостока из ветхого и аварийного фонда" была принята городской думой 27 марта 2003 г. Когда эта программа расписывалась, решение проблемы стоило 1 634,4 млн руб. Теперь ее завершение стоит 7 млрд руб. На 1 января 2001 г. в городе насчитывалось 3 835 семей, которые проживали в аварийном и ветхом фонде. Это было 34,6% всей городской очереди. К началу реализации ситуация оставалась замороженной, и всего по программе в 2003 г. требовалось расселить 9 495 человек из 655 домов.

За 6 лет и 4 месяца во Владивостоке было переселено по программе аж 99 семей, что составляет около 250 человек. Это притом, что планировалось уже в 2003 г. переселить 403 семьи, или 1069 человек, в 2004 г. - 396 семей, или 984 человека и затем до 2010 г. еще 3036 семей, или 7442 человека. Однако, темпы явно не те, чтобы закрыть проблему вовремя.

Более 9 тыс. человек и сегодня остаются в жилье, непригодном по современным нормам для проживания. И для них требуется около 187 тыс. кв. м жилья. Это примерно половина от всего вводимого в крае жилья за год. Понятно, что проживают в таком жилье люди с низким достатком, и рассчитывать на то, что они сами себе что-то построят и проблема рассосется, бесполезно.

Более того, надо полагать, что к окончанию уже "президентского" срока количество ветхого и аварийного жилья может пополниться.

Как нам заметили в городской администрации, реализация программы должна осуществляться в городе за счет муниципальных, краевых и федеральных средств. Однако расселение идет пока что исключительно за счет городского бюджета, из краевого и федерального на это с 2003 г. не было получено ни копейки.

Счастливым гражданам в основном предоставляются квартиры под повторное заселение. Правда, вот-вот должно завершиться строительство дома на ул. Аллилуева, в котором город имеет свою долю, и очередь "аварийщиков" должна уменьшиться соответственно этой доле.

Есть еще один интересный аспект - ветхие дома, из которых граждане переселены, пока не сносятся. На это тоже нет средств.

На наш взгляд, есть два выхода из этой проблемы. Первый - это все-таки найти возможность дать людям нормальное жилье. Второй - оставить ветхое и аварийное жилье для экзотики, чтобы приезжим иностранным туристам и бизнесменам, которые валом повалят в город на саммит АТЭС в 2012 г., было на что посмотреть и, может быть, даже пожить в таких условиях.