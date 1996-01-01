Авиабилеты по маршруту Владивосток-Москва останутся дорогими. Почему?

В начале мая администрации топливозаправочных комплексов аэропортов России уведомили об очередном повышении цены на авиационное топливо. Это приведет к очередному подорожанию авиабилетов, считают эксперты, в том числе на восточном направлении.

А ведь авиабилеты во Владивостоке и без того били рекорды. ДДГ "ЗР" попыталась разобраться в причинах проблемы, ведь топливо далеко не единственная и не главная составляющая в цене билета.

Из-за заоблачных цен на авиабилеты мало кто, кроме чиновников, летающих на бюджетные средства, да бизнесменов может позволить себе побывать в центральной части России. Выросло целое поколение дальневосточников, которые неоднократно были в Китае, Корее или Японии, но ни разу не видели ни Москву, ни Петербург. Дальневосточники все острее чувствуют себя оторванными и ненужными России.

И это чувство отчужденности вполне может стать питательной почвой для регионального сепаратизма. В Москве, похоже, остроту проблемы уже осознали. Несколько раз тему поднимали на высшем правительственном уровне. В ноябре 2007 г. президент ПУТИН подписал указ об исключении из перечня стратегических предприятий ОАО "Владивосток Авиа", чтобы разделить авиаперевозчика и аэропорт.

На совещании в Хабаровске в начале февраля этого года Дмитрий МЕДВЕДЕВ, еще будучи первым вице-премьером, вновь поднял вопрос. Сложилась явно парадоксальная ситуация. Например, билет из Москвы до Токио и обратно предлагают за 560 евро, то есть примерно за 20,5 тыс. руб. - на Камчатку из Приморья слетать дороже. А из Владивостока до Тоямы и обратно "Владивосток Авиа" продает в 1,5 раза дороже - за 31,5 тыс. руб. Проблема явно не в топливе.

Да что там заграница. Стоимость билета из Южно-Сахалинска в Белокаменную почему-то ниже, чем из Владивостока и Хабаровска. Хотя приморцы в последнее время предпочитают брать авиабилет до Москвы из Хабаровска, проведя еще одну ночь в поезде. Говорят, дешевле выходит.

Недавно в беседе с приморским губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ Дмитрий Медведев сам указал причину ценового парадокса - на Сахалине конкуренция среди авиакомпаний выше. В отличие от Сахалина и других регионов страны до недавнего времени дальневосточные авиакомпании - хабаровская "Дальавиа" и приморская "Владивосток Авиа" - владели не только самолетами, но и аэропортами. А ведь бизнес-интересы у авиакомпаний с аэропортами во многом разные.

Аэропорту выгодно, чтобы его услугами пользовалось как можно больше авиакомпаний. Авиакомпания, наоборот, заинтересована в отсутствии конкурентов или хотя бы в их численном уменьшении. В таком случае пассажиров на каждом рейсе больше, выручка выше, да и цены можно искусственно поднять, что и происходит сегодня.

Имея в своем распоряжении аэропортовое хозяйство, легко давить на конкурентов. Например, аэропорт в удобные часы будет обслуживать лишь свою компанию, а другим откажет, ссылаясь на отсутствие технических возможностей. В результате у конкурентов окажется время рейсов, неудобное для пассажира, или свои самолеты будут обслуживать быстро и по графику, а конкурентов по разным "объективным" причинам - регулярно задерживать. Можно также по неоправданно высоким ценам поставлять на борт питание, топливо и остальное снабжение.

Пока аэропорт в руках авиакомпании, средства на развитие инфраструктуры и техническое оснащение аэропорта можно экономить. Вспомните, как долго шла реконструкция аэровокзала Владивостока, а строительство международного терминала и вовсе реализовали спорным методом "народных пожертвований" - дополнительными сборами с пассажиров. Общую прибыль авиакомпании лучше пустить на пополнение парка самолетов - главный доход-то с аэрогрузов да пассажиро-мест.

Так что пока аэропорт в одних руках с авиакомпанией, это плохо для аэропорта, других авиакомпаний и в конечном счете для пассажира.

Создать для всех авиаперевозчиков равные конкурентные условия, чтобы в результате рыночным способом снизить цены на авиабилеты, можно, лишь разъединив авиакомпании с аэропортами. Что и сделали во всех регионах России. За исключением Хабаровского и Приморского краев, хотя усилий приморских властей в процессе разделения "Владивосток Авиа" на авиакомпанию и аэропорт нельзя не отметить.

После хабаровского совещания в феврале с подачи Дмитрия Медведева процесс, казалось бы, пошел - из "Владавиа" выделено ОАО "Международный аэропорт Владивостока". Но пока это, как утверждают специалисты, - лишь формальность, а фактически все осталось по-прежнему. Авиакомпания, призванная обеспечивать только авиаперевозки, по-прежнему контролирует самые доходные и важные наземные функции. Например, заправку топливом, транспортировку пассажиров между бортом самолета и аэровокзалом, обработку пассажирского багажа. Да и самим новым ОАО, то бишь аэропортом с урезанными функциями, управляют выходцы из "Владивосток Авиа", по-прежнему тесно связанные с авиакомпанией

Не удивительно, что существенного снижения цен на авиабилеты приморцы, впрочем, как и хабаровчане, так и не дождались. Ведь авиаперевозчики не получили нормальной рыночной конкуренции, которую должно было дать четкое разделение функций между авиаперевозчиком и аэропортом. Вот и остается уповать лишь на дотации из федерального бюджета, чтобы обеспечить дальневосточникам доступный перелет. А это миллиарды рублей ежегодно.

Как сообщили в краевом департамента промышленности и транспорта, число авиакомпаний на московском направлении будет увеличено почти вдвое - уже с 20 июня начнут работать семь авиакомпаний, вместо трех. Вместе с тем в департаменте считают, что выход по удешевлению полетов для приморцев один - предоставлять компенсации за приобретенные билеты в размере 10 тысяч рублей каждому жителю края один раз в три года.