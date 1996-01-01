В ЕАО картофель обрабатывают... самогоном

Фермер из Еврейской автономной области Владимир ГОНЧАРЕНКО открыл секрет, как увеличить урожай картофеля. Он сажает в землю только пьяные клубни, то есть обработанные крепким деревенским самогоном, сообщают информагентства.

Самое интересное, что сам он при этом не пьёт. Образцы своего собственного селекционного творчества житель деревни Квашнино попросил передать в Дальневосточный НИИ сельского хозяйства.