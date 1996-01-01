Хабаровск попал в сеть

Тестирование спутниковой диспетчерской системы на базе GPS-ГЛОНАСС начнется в Хабаровске будущей осенью. Датчики, одновременно работающие в двух телематических системах, уже поступили в продажу, но доступными их назвать пока нельзя - стоимость одного устройства достигает 100 тыс. руб.

Как рассказала ДДГ "ЗР" директор центральной диспетчерской службы Хабаровска Вера ЛАЗУТИНА, к осени компания "М2М телематика" по заказу муниципалитета создаст программное обеспечение, которое позволит не только автоматизировать учет движения всего общественного транспорта в Хабаровске, но и сохранит все методики, наработанные диспетчерской службой.

Напомним, Хабаровск включен в число девяти пилотных зон по внедрению и апробированию системы ГЛОНАСС. По данным управления транспорта, в Хабаровске насчитывается более 1 000 единиц общественного транспорта, 300 из которых принадлежит муниципальному автобусному предприятию, 120 - троллейбусно-трамвайному управлению, а остальные - частным лицам. По мнению Веры Лазутиной, датчики GPS-ГЛОНАСС в первую очередь будут установлены именно на общественном транспорте, а в дальнейшем эту систему возьмут на вооружение и другие компании.

Генеральный директор ОАО "Автоколонна 1269" Николай ИЛЮЩЕНКО сообщил "ЗР", что ряд крупных транспортных фирм Хабаровска уже заинтересовались новой системой. "Сейчас ограничивающим фактором развития системы GPS-ГЛОНАСС является высокая стоимость датчиков, объясняемая малым объемом заказов, - пояснил он. - С увеличением числа клиентов системы цена сократится до 7-15 тыс. руб. Пока же многим пользователям проще приобретать датчики GPS, которые хоть и менее точны, но имеют цену в 22-27 тыс. руб.".

Николай Илющенко также рассказал, что со временем абонентская плата за пользование услугами телематических служб исчезнет как понятие. "Если еще полтора года назад плата за использование датчика составляла 1 500 руб. в месяц, то сегодня она равняется 500-700 руб., а в ближайшее время ряд технических решений позволит вообще отказаться от абонентской платы, - заметил он. - Останется только плата за обновление программного обеспечения устройств, которая составит 60-70 руб. в месяц для одного датчика. Это будет способствовать росту продаж, и мы планируем до конца года установить на транспорте в Хабаровске более 3 000 датчиков".