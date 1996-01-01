В столице Колымы построят пятизвездочную гостиницу

Предприниматели из Республики Корея намерены вложить 97 млн рублей в строительство в Магадане новой пятизвездочной гостиницы международного класса. Об этом шла речь на встрече губернатора области Николая ДУДОВА c корейскими бизнесменами. Обсуждались также возможности привлечения инвестиций в экономику Колымы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Магаданской области.

Николай Дудов подтвердил, что строительство гостиничного комплекса было бы очень своевременным, поскольку «в городе нет гостиницы, которая бы соответствовала международному уровню», а также пообещал корейским предпринимателям содействие областных властей. Для представителей совместного российско-корейского предприятия «Рускор» Мун Сон Ре и Мум Кун Мо это уже второй приезд в Магадан. Цель их визита - оценить возможность участия в освоении Мелководнинского и Ланковского буроугольного месторождений. По словам предпринимателей, Республика Корея остро нуждается в каменном и буром угле и «Рускор» имеет большой интерес к разработке буроугольных месторождений на Колыме.