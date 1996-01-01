www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В апреле цены на недвижимость в Хабаровске росли неспеша

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К концу апреля средний квадратный метр вырос на 2,16%, то есть на 1123 руб., до 54606 руб. Быстрее всего дорожал квадратный метр в однокомнатных квартирах (3,1%), квартирах в центре (2,63%) и квартирах новой планировки (2,11%). При этом с сокращением предложения однокомнатных квартир стоимость квадратного метра у малосемеек в центре выросла на 5,7%, то есть почти сравнялась с ценой квадратного метра квартир новой планировки.

Как известно, квадратный метр в квартирах на средних этажах стоит дороже, чем в квар-тирах на первых и последних этажах. Но, как показывает анализ, в полной мере это спра-ведливо лишь для девяти, десятиэтажек новой планировки в спальных районах. Квадратный метр в квартирах на первых и последних этажах в таких домах стоит на 8-9%, дешевле, чем в квартирах посередине.

Это правило верно и для последних этажей домов старой планировки - хрущевок и брежневок (улучшенной). А вот цена квадратного метра в этих домах в квартирах на первых этажах несколько выше. Это можно объяснить только надеждами на продажу таких квартир под торговые точки, предприятия сферы обслуживания и офисы. И если в центре города сегодня уже трудно найти жилое помещение на первом этаже, то в спальных районах процесс перевода квартир в нежилой фонд только набирает обороты.

Поскольку первые этажи у четырнадцати, двадцатипятиэтажных домов сейчас изначально проектируются под офисные и торговые помещения, то естественно, что и цена квадратного метра здесь выше, чем в среднем (примерно на 2%). А вот последние этажи в этих зданиях обозначаются в буклетах пентхаусами, и квадратный метр в них стоит на 10-12% дороже, чем в среднем по дому.

Учитывая площадь таких квартир, можно представить, в какую сумму выливается их стоимость. Вот, например, квартира в доме на углу Тургенева и Уссурийского бульвара площадью 250 кв. м продается сейчас за 16,25 млн руб., а в соседнем доме квартира площадью 560 кв. м стоит 45 млн руб. Но это жильё для избранных. А цены на более доступные квартиры выглядят так (см. таблицу).

Быстрее всего росли цены в апреле на однокомнатные (3,27%) и трехкомнатные (2,69%) квартиры, а также на квартиры новой планировки (2,7%). При этом трехкомнатные квартиры стремительно дорожали как в центре (4%), так и на окраине (3,3%), а однокомнатные в основном в центре (2,5%). Исключением на общем фоне выглядели "хрущевки", особенно трехкомнатные в центре (-5,2%) и однокомнатные в районе средней отдаленности (-1,3%).

Лидерами по росту цен стали трехкомнатные квартиры в пос. Горького (7,2%), Южном микрорайоне (4%) и Авиагородке (3,7%). Дешевели в апреле квартиры в Березовке (-9,2%), в Северном (-2,4%) и Прибрежном (-5,3%) микрорайонах.

В мае на рынке жилья в Хабаровске эксперты ожидают рост цен, но снова незначительный - около 2%. При этом по более высокой цене могут предлагаться трехкомнатные квартиры в центре города, двух- и трехкомнатные в Северном микрорайоне и однокомнатные в Березовке и Прибрежном микрорайоне. А снизиться может стоимость однокомнатных в районе 2-го Хабаровска, двух- и трехкомнатных квартир - в районе Овощесовхоза, в пос. Горького и в Первом микрорайоне.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru