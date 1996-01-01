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В апреле цены на недвижимость в Хабаровске росли неспеша
К концу апреля средний квадратный метр вырос на 2,16%, то есть на 1123 руб., до 54606 руб. Быстрее всего дорожал квадратный метр в однокомнатных квартирах (3,1%), квартирах в центре (2,63%) и квартирах новой планировки (2,11%). При этом с сокращением предложения однокомнатных квартир стоимость квадратного метра у малосемеек в центре выросла на 5,7%, то есть почти сравнялась с ценой квадратного метра квартир новой планировки.
Как известно, квадратный метр в квартирах на средних этажах стоит дороже, чем в квар-тирах на первых и последних этажах. Но, как показывает анализ, в полной мере это спра-ведливо лишь для девяти, десятиэтажек новой планировки в спальных районах. Квадратный метр в квартирах на первых и последних этажах в таких домах стоит на 8-9%, дешевле, чем в квартирах посередине.
Это правило верно и для последних этажей домов старой планировки - хрущевок и брежневок (улучшенной). А вот цена квадратного метра в этих домах в квартирах на первых этажах несколько выше. Это можно объяснить только надеждами на продажу таких квартир под торговые точки, предприятия сферы обслуживания и офисы. И если в центре города сегодня уже трудно найти жилое помещение на первом этаже, то в спальных районах процесс перевода квартир в нежилой фонд только набирает обороты.
Поскольку первые этажи у четырнадцати, двадцатипятиэтажных домов сейчас изначально проектируются под офисные и торговые помещения, то естественно, что и цена квадратного метра здесь выше, чем в среднем (примерно на 2%). А вот последние этажи в этих зданиях обозначаются в буклетах пентхаусами, и квадратный метр в них стоит на 10-12% дороже, чем в среднем по дому.
Учитывая площадь таких квартир, можно представить, в какую сумму выливается их стоимость. Вот, например, квартира в доме на углу Тургенева и Уссурийского бульвара площадью 250 кв. м продается сейчас за 16,25 млн руб., а в соседнем доме квартира площадью 560 кв. м стоит 45 млн руб. Но это жильё для избранных. А цены на более доступные квартиры выглядят так (см. таблицу).
Быстрее всего росли цены в апреле на однокомнатные (3,27%) и трехкомнатные (2,69%) квартиры, а также на квартиры новой планировки (2,7%). При этом трехкомнатные квартиры стремительно дорожали как в центре (4%), так и на окраине (3,3%), а однокомнатные в основном в центре (2,5%). Исключением на общем фоне выглядели "хрущевки", особенно трехкомнатные в центре (-5,2%) и однокомнатные в районе средней отдаленности (-1,3%).
Лидерами по росту цен стали трехкомнатные квартиры в пос. Горького (7,2%), Южном микрорайоне (4%) и Авиагородке (3,7%). Дешевели в апреле квартиры в Березовке (-9,2%), в Северном (-2,4%) и Прибрежном (-5,3%) микрорайонах.
В мае на рынке жилья в Хабаровске эксперты ожидают рост цен, но снова незначительный - около 2%. При этом по более высокой цене могут предлагаться трехкомнатные квартиры в центре города, двух- и трехкомнатные в Северном микрорайоне и однокомнатные в Березовке и Прибрежном микрорайоне. А снизиться может стоимость однокомнатных в районе 2-го Хабаровска, двух- и трехкомнатных квартир - в районе Овощесовхоза, в пос. Горького и в Первом микрорайоне.
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