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Составлена методика, позволяющая определить надежность застройщиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

При выборе объектов инвестирования при управлении фондами недвижимости УК "Арсагера" специалистами компании используется методика ранжирования, позволяющая разделять всех застройщиков на три группы по степени надежности.

Как сообщает пресс-служба компании, это происходит следующим образом - дважды в год о каждом застройщике собирается комплекс информации, описывающий факторы, влияющие на надежность застройщика. Данные факторы делятся на факторы высокой, средней и низкой важности.

Факторы высокой важности:

* Кредитное качество застройщика;

* Структура собственников и их репутация;

* Наличие факта двойных продаж

Характеризуют финансовое состояние застройщика, его открытость, публичность и репутацию и являются факторами высокой важности.

Средними по важности являются факторы, позволяющие оценить текущее положение застройщика на рынке жилой недвижимости и сделать прогноз относительно его перспектив:

* Доля рынка по кол-ву сданных квадратных метров жилья;

* Суммарная площадь банка пятен, имеющегося в распоряжении застройщика;

* Организационная структура застройщика;

* Лояльность властей.

Сюда же отнесен фактор, характеризующий защищенность покупателя объекта строящейся недвижимости от невыполнения условий договора;

* Работа с дольщиками по федеральному закону об участии в долевом строительстве 214-ФЗ.

Факторы низкой важности помогают получить полное представление о застройщике. К ним относятся:

* Срок существования компании;

* Сотрудничество с банками;

* Средняя просрочка сдачи по вине застройщика;

* Невыполнение инвестиционных условий, градостроительных норм, условий аренды земельных участков под строительство;

* Качество строительства.

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