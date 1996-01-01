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Составлена методика, позволяющая определить надежность застройщиков
При выборе объектов инвестирования при управлении фондами недвижимости УК "Арсагера" специалистами компании используется методика ранжирования, позволяющая разделять всех застройщиков на три группы по степени надежности.
Как сообщает пресс-служба компании, это происходит следующим образом - дважды в год о каждом застройщике собирается комплекс информации, описывающий факторы, влияющие на надежность застройщика. Данные факторы делятся на факторы высокой, средней и низкой важности.
Факторы высокой важности:
* Кредитное качество застройщика;
* Структура собственников и их репутация;
* Наличие факта двойных продаж
Характеризуют финансовое состояние застройщика, его открытость, публичность и репутацию и являются факторами высокой важности.
Средними по важности являются факторы, позволяющие оценить текущее положение застройщика на рынке жилой недвижимости и сделать прогноз относительно его перспектив:
* Доля рынка по кол-ву сданных квадратных метров жилья;
* Суммарная площадь банка пятен, имеющегося в распоряжении застройщика;
* Организационная структура застройщика;
* Лояльность властей.
Сюда же отнесен фактор, характеризующий защищенность покупателя объекта строящейся недвижимости от невыполнения условий договора;
* Работа с дольщиками по федеральному закону об участии в долевом строительстве 214-ФЗ.
Факторы низкой важности помогают получить полное представление о застройщике. К ним относятся:
* Срок существования компании;
* Сотрудничество с банками;
* Средняя просрочка сдачи по вине застройщика;
* Невыполнение инвестиционных условий, градостроительных норм, условий аренды земельных участков под строительство;
* Качество строительства.
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