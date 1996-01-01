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"ФЕЛИКС" - признали брендом года
Торгово-производственная компания "ФЕЛИКС" получила премию конкурса "БРЕНД ГОДА/EFFIE 2007". 7 апреля на торжественной церемонии награждения название компании прозвучало среди имен тех, кто добился самых значимых успехов в построении бренда в различных отраслях товаров и услуг. Бренд "ФЕЛИКС" был признан победителем в категории "ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ. BUSINESS-TO-BUSINESS".
Столь высокая оценка, полученная "ФЕЛИКСом" от компетентного жюри конкурса, вполне закономерна. Сегодня, занимая четверть российского рынка офисной мебели, с большим отрывом от конкурентов, "ФЕЛИКС", по сути, является единственным брендом национального уровня. Более того, к "ФЕЛИКСу" в полной мере можно отнести слова Германа ГРЕФА: "Победители "БРЕНД ГОДА/EFFIE" могут служить примером эффективного построения бизнеса на конкурентном рынке, развития реального сектора экономики нашей страны и стремления к большей интеграции России в мировую экономику". Ведь став крупнейшим производителем и поставщиком в своем сегменте и заняв лидирующие позиции на российском мебельном рынке в целом, компания успешно осваивает зарубежные рынки.
Конкурс "БРЕНД ГОДА" был запущен в 1998 году с целью продвижения современных инструментов рыночной деятельности в России. По итогам этого конкурса ежегодно награждаются наиболее успешные проекты в области создания брэндов на российском рынке. Сегодня премия "БРЕНД ГОДА/EFFIE" стала весьма значимой наградой для компаний, стремящихся к лидерству, независимо от отрасли бизнеса. Факт участия в конкурсе и номинация в одной из его категорий свидетельствуют о высоком уровне работы компании. А победа - это, безусловно, настоящий прорыв.
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