Дальневосточники активно скупают недвижимость в Китае

В последние годы все больше россиян предпочитают покупать недвижимость в Китае и переселяться в эту страну. В китайском приграничье уже появились "российские городки".

Дело в том, что в Суйфэньхэ 1 кв. м обходится всего в более $400. Таких цен в России давно уже нет.

Насчет притока россиян Китай не беспокоится, а с радостью относится к этому. Недавно в Суйфэньхэ началось строительство высококлассного жилого квартала, в котором планируется через полтора года завершить строительство шести 30-этажных жилых домов. Они будут расположены в парковой местности у искусственного озера. Оплата за коммунальные услуги составит лишь 3 рубля за квадратный метр (0,1 доллара США) в месяц. Как заявила китайская сторона, данный объект ориентирован главным образом на российских потребителей. Десятки россиян уже заключили с риелторами контракты о покупке квартир.

В Суйфэньхэ перебираются не только жители Приморского края России, но и жители Амурской области. В санаториях на побережье Желтого моря можно часто встретить россиян. Кроме того, Далянь, Хуньчунь, Шанхай и Санья также пользуются большой популярностью среди российских иммигрантов.

Для приобретения квартиры в Китае нужны лишь деньги и паспорт. Китай не устанавливает никаких ограничений. В Китае обладание недвижимостью позволяет получить право на постоянное проживание, что дает право на получение банковского кредита на покупку квартиры. Годовая ставка очень низкая. Необходимо оплатить 40% от стоимости квартиры, а с остальной частью долга можно расплатиться в течение 5 лет, сообщает "Жэньминь Жибао".