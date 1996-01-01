Стройке нужен сертификат

Реформирование строительной отрасли, переход ее на саморегулирование и новые требования - все это делается в надежде, что строить в России станут лучше. Естественно, вырабатывается ряд "инструментов", которые должны поддерживать новое качество. Один из них - это системная проверка и сертификация материалов, применяемых в строительстве, в том числе импортных.

Правительственное постановление по этому поводу было принято еще в бытность премьер-министром Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, затем появилось постановление Госстроя, зарегистрированное затем в Минюсте. То есть правовая основа работает уже много лет.

- И это начинает давать первые плоды, - считает Валентина Алексеевна АНТРОПОВА, к. т. н., эксперт ФГУ ФЦС, директор ООО "Дальстройсертификация". - Основная наша работа - с теми материалами и конструкциями, от которых зависит качество строительства и безопасность людей. Этому опыту уже 15 лет.

У нас есть соглашение по проверке импортной продукции с федеральным госучреждением "Федеральный центр оценки продукции в строительстве" при "Росстрое". ФГУ ФЦС проводит техническую оценку импортной продукции на соответствие национальным стандартам России.

Мы выезжаем на отбор проб и организуем проведение испытаний, результаты которых с документами производителя направляются в ФГУ ФЦС, где по ним проводится техническая оценка и готовится техническое свидетельство - документ, в котором формулируется требование к импортной продукции, методы ее испытаний по нашим стандартам и - рекомендуемая область применения.

По сути, делается обязательная техническая проверка материалов и оценка их на соответствие национальным стандартам России, по результатам которой выдаются либо техническое свидетельство, либо сертификат. Первое - для материалов, на которые еще нет национальных стандартов, и второе - когда они есть.

На рынке строительных материалов сегодня еще много нового, на что нет стандартов. В любом случае на применяемый в строительстве и подлежащий проверке материал или конструкцию должны быть положительное заключение и привязка к нашим требованиям. Хотя бы протокол испытаний, выданный организацией, имеющей право проверять и аккредитованной в Ростехрегулировании.

Цемент

- В прошлом году мы в Системе добровольной сертификации строительства "Росстройсертификация" начали проверять на соответствие российским стандартам импортный цемент производства КНР.

Вообще о китайском рынке цемента надо сказать особо. Если ранее в КНР нашими потребителями покупались бездобавочные марки цемента и с добавками до 20%, что было приемлемо, то сейчас пошел дешевый с большим количеством добавок. В связи с этим, прежде чем его использовать, необходимы обязательная проверка и испытание, так как у каждого вида цемента - своя область применения. Если застройщику нужна помощь, чтобы определиться, он может привлекать наших специалистов даже на стадии выбора цемента.

Конечно, заявитель заранее может оговорить с поставщиком количество добавки в цемент, но эту продукцию тоже требуется испытывать и анализировать.

Проверять цемент надо постоянно. Например, из КНР поступает контрактная партия 300-500 тыс. тонн. Этот цемент ведь не весь сразу завозится, а частями. Поэтому нужен постоянный инспекционный контроль - чтобы эксперты отбирали и проверяли пробы по каждой из поставок. Ведь цемент может быть с разных заводов и разного качества.

Есть много тонкостей по отбору образцов материалов. Например, мы не можем дать сертификат на основании того материала, который непонятно откуда принес нам сам заказчик. Отбирать пробы должен специалист - по определенной методике.

Ростехрегулирование придает большое значение тому, где испытывается и сертифицируется цемент. ФГУ ФЦС сейчас проводит по России сравнительные испытания нескольких организаций - на их готовность работать по проверке цемента с соответствующей аккредитацией. Готовится к ним и Испытательный центр ДальНИИСа, который должен стать первой на Дальнем Востоке организацией, имеющей право на испытания и сертификацию цемента.

Металл

- Право по проверке и сертификации металла мы получили в прошлом году, после сопоставительных испытаний и экспертизы ЦНИИСКА. Сейчас мы активно сертифицируем продукцию от производителей металлопроката Китая, Кореи и Японии. Арматура, двутавр, швеллер и пр. ввозятся к нам по приемлемым ценам. Но без проверки и сертификационных испытаний применять эту продукцию нельзя.

В первую очередь нами проводится экспертиза документов производителя, затем берутся образцы от партии металла, проводятся испытания, и по их результатам выдается сертификат.

Фасадные системы

- У фасадной системы обязательно должно быть техническое свидетельство, в котором указаны все ее характеристики. Недавно к нам пришел заявитель - предприятие "Гранит-98", - говорит д.т.н., зам. директора по науке ДальНИИСа и руководитель органа сертификации ООО "Дальстройсертификация" Светлана Викторовна ВАВРЕНЮК. - Они первые в крае, кто пошел на разработку технического свидетельства и сертифицирование выпускаемой ими фасадной системы. За основу взят южнокорейский опыт, но материалы - отечественные. В том числе тонкослойные штукатурки, которые выпускают на предприятии. Сейчас уже освоена технология производства этих фасадных систем.

Система качества

- Недавно в крае началась сертификация систем менеджмента качества. Делается это в системе ГОСТ-Р или - "Росстройсертификация".

При сертификации системы менеджеры предприятия должны иметь сертификаты соответствия на выпускающуюся продукцию. То есть надо иметь доказательство, что действительно выпускается продукция высокого качества. Именно по этой причине предприятия часто идут на добровольную сертификацию.

Так, например, Тереховский завод бетонных изделий - один из крупнейших производителей стеновых материалов в Приморском крае в настоящее время производит сертификацию менеджмента качества. Вся продукция Тереховского ЗБИ - блоки пустотелые и с термовкладышем из пенополистирола - сертифицирована и регулярно испытывается в ДальНИИСе. Данное предприятие в течение многих лет не имеет никаких нареканий на качество.

Ранее с добровольной сертификацией обычной продукции было сложно, а сегодня это становится нормой. На это идут в основном устойчивые на рынке предприятия, которые довели выпускаемую продукцию до ума и заботятся о своем имидже.

Кстати, московское правительство допускает к участию в тендерах на поставки финансируемого государством строительства только те предприятия, у которых есть сертификаты и на продукцию, и на систему менеджмента качества, и на услуги.

Приведу местный пример. Недавно владивостокская строительная компания "Аркада" решила приобрести сертификат на свои услуги генподрядчика и заказчика-застройщика. Это при том, что у нее на все это есть лицензия Росстроя. Но сертификат в этом случае важен как показатель качества работы компании.

Замечу, что раз в год мы должны осуществить инспекционный контроль предприятий, которым выданы наши сертификаты.

Необходимо сказать, что нас тоже проверяют. Раз в год Ростехрегулирование проводит инспекционный контроль, и, кроме того, каждый сертификат мы отправляем в государственный реестр.

Контроль должен быть эффективным

- По каждому объекту важно вести контроль на стадии строительства. Его по особо важным объектам осуществляет Ростехнадзор, а по остальным на уровне субъекта РФ - госстройнадзоры.

По каждому объекту должны быть документы на соответствие качеству материалов, конструкций, используемых при строительстве. Если их нет, то строить с точки зрения безопасности надо запрещать. Замечено, что застройщики очень часто применяют совершенно не те материалы, которые предусмотрены проектом.

Сегодня строительство стало "монолитным" и переместилось на стройку. Но бетонируют случайные люди. А бетон с РБУ поставляют разные организации. Работы ведутся при любой погоде. И как результат, 50% бетона в конструкциях монолитных зданий сегодня не соответствует проектной марке.

Основа качества: метод "контроль - проверка". И на то должны быть технически компетентные организации.

В Москве и Санкт-Петербурге крупные холдинговые компании стараются иметь свои лаборатории, но большая их часть все же привлекает к постоянному контролю научно-исследовательские институты, аккредитованные и имеющие правовые документы, чтобы заниматься такими работами - при наличии специалистов и соответствующего оснащения.

Хорошо, если постоянно ведется научное сопровождение строящихся объектов. Например, компания "КФК" тесно сотрудничает с ДальНИИСОМ. Все ее объекты строятся с контролем качества и соответствуют нормативным требованиям.

На наш взгляд, научное сопровождение и контроль качества строительства обязательно должны быть на строительстве объектов для саммита АТЭС 2012 г. Особая статья - это новые мосты.

ООО "Дальстройсертификация" хорошо работает в Хабаровском крае, на Сахалине, в Амурской области, Приморье. С привлечением специалистов по строительству из "ДальНИИСа". Они дают не только экспертное заключение, но и осуществляют научно-техническое сопровождение объектов, консультируют. Например, по установке и совершенствованию конструкций окон.

Для справок: ООО "Дальстройсертификация" находится по адресу: Владивосток, ул. Бородинская,14, оф. 312, Тел.: (42-32) 30-04-19.