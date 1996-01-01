Microsoft "уступил" российским СМИ

Союз журналистов России поможет небольшим СМИ купить лицензионное программное обеспечение Microsoft со скидкой 40%. Совместная акция Microsoft и Союза журналистов будет длиться три месяца, до 30 июня.

По словам генерального секретаря Союза журналистов Игоря ЯКОВЕНКО, задача этого проекта состоит в том, чтобы защитить СМИ от преследований за использование нелицензионных программ и "обеспечить их финансовую, экономическую и политическую безопасность", сообщило "Восток-Медиа". Сейчас рассматривается 19 уголовных дел, связанных с использованием нелегального ПО журналистами.

В то же время представители властей могут преследовать СМИ за нарушение копирайта с целью оказать на них давление. Проект рассчитан на небольшие и средние СМИ, в том числе региональные и районные.

В договоре между СЖР и Microsoft прописано, что право на льготную закупку ПО имеют только издания, располагающие не более 250 компьютерами. Подробности на www.msnow.ru