Шашлык по-приморски

Ну вот, наконец-то, и майские праздники, а вместе с ними - выходные дни в кругу друзей, на природе, и, конечно же, шашлыки.… Кстати, во сколько обойдется нынче это любимое многими блюдо?

Бесспорно, самое главное в шашлыке - это мясо, при этом оно должно быть качественное, то есть свежее. Кроме того, оно не должно быть очень жирным, тогда блюдо получится особо нежным. А потому стоимость нашего шашлыка зависит напрямую от выбранного мяса. Лучше всего подходит мясо молодого животного - теленка, поросенка, барашка, птицы. Цена телятины на рынках Приморья составляет от 145 рублей за килограмм американского мяса до 250 рублей за местное. Баранина, сдается мне, вся заморская, по крайней мере, не удалось найти мясо молодого барашка местных производителей, и стоить оно может от 120 рублей за кг на рынке, до 300 рублей в магазине. Свинина стоит примерно 120-150 рублей, все зависит от того, какую часть мы собираемся жарить (шейку, окорок и т.д.). Ну а если брать птицу, то можно и от местных производителей по цене 120-150 рублей за кг уже готового набора для шашлыка. Хотя, если компания молодежная и большая, многие предпочитают жарить окорочка, что выйдет значительно дешевле, особенно это касается канадских, аргентинских или "ножек Буша". Стоят они от 55 до 80 рублей за кг. Многие производители мясных полуфабрикатов предлагают уже замаринованные шашлыки от 200 рублей за кг.

Из чего готовить шашлык лучше всего?

Приготовление пищи на открытом огне - древнейший способ кулинарной обработки продукта, а потому практически в каждой стране есть свои рецепты и секреты приготовления шашлыка. Интересно, что шашлык, несмотря на его кажущуюся простоту в приготовлении, повсюду неизменно считается праздничным блюдом.

В нашей стране принято считать шашлык блюдом кавказской кухни. И само слово "шашлык" происходит от тюркского "шиш" - вертел. Таким образом, "шашлык" в буквальном смысле - это кушанье, жаренное на вертеле. Кроме того, сами вертела, на которые насаживают мясо, у нас называют шампурами, что, несомненно, восходит к слову "шомпол". Все правильно, ведь именно на шомполах от мушкетов и пищалей жарили в старину мясо охотники и солдаты.

Итак, классический шашлык готовят из лучших частей отличной баранины: из мякоти задней ноги - окорока, спинной и почечной части туши. Традиционным и более привычным для россиян является шашлык из свинины - он мягкий и нежный. А многие предпочитают шашлыки из говядины, рыбы или птицы.

Хочется напомнить, что приготовление шашлыка начинается не с вылазки на природу и разжигания огня, а с выбора мяса. Вот несколько советов:

- Если позволяют средства, лучше избегать готовить шашлыки из замороженного мяса, так как оно не имеет и трети тех питательных веществ, которые содержатся в свежем. Как бы вы его ни готовили, ни мариновали, ни отбивали, оно останется жестким и безвкусным.

- Однако не следует готовить шашлык и из парного мяса. Специалисты советуют дать мясу полежать, "отдохнуть" несколько часов, чтобы с туши стекла кровь. То же относится и к дичи.

Для шашлыков лучше брать ту часть туши, которая расположена вдоль хребта на шее. Это самая нежная часть свинины. Прожилки жира равномерно распределены в мясе. Выбирая свинину, обращайте внимание на то, чтобы мясо было розоватым (это показатель свежести). Можно попробовать мясо на ощупь - рука должна остаться сухой! Сок должен быть прозрачным. Помните, что консистенция свежего мяса более плотная, ямка, образующаяся при надавливании, быстро выравнивается.

Опытные повара, обращают особое внимание на жир. У свежей свинины жир бледно-розового или бело-розового цвета. У говядины жир должен быть белого, кремового или желтоватого цвета и твердый. Бараний жир - белый, плотный.

Конечно же, всем известная истина - при покупке мяса необходимо обращать внимание на его запах. У свежего мяса запах свежий, без посторонних примесей.

Мясо молодняка - светло-красное с почти белым жиром, его обработка не создает никаких проблем. Мясо взрослых животных - сочное, красного цвета; готовить из него аппетитные кушанья сможет практически любой кулинар. Мясо старых животных - темно-красное, причем жир - желтого цвета. Чтобы успешно приготовить из него еду, требуется терпение и умение.

Если же средства не позволяют нам покупать не мороженое мясо, то необходимо смотреть, чтобы на мясе не было кристалликов льда, т.к. это красноречиво свидетельствует о том, что такое мясо не раз подвергалось заморозке и размораживанию и лет ему неизвестно сколько.

Маринад

Здесь также все дело в традициях или личных предпочтениях. Мне нравится шашлык по-кавказски, наверное, в силу того, что я там родилась. Маринад самый простой: много-много лука, соль, перец (тоже много-много), иногда немного вина или уксуса, но чаще всего даже без этого, просто предварительно необходимо смочить мясо (или просто помыть) холодной водой. Такой маринад обойдется, максимум, в 50 рублей. Мои друзья-китайцы угощали меня шашлыком по-китайски. Мясо во рту тает! Также много лука и болгарского перца, помидоры, соевый соус, немного спиртного, соль и крахмал (на 1 кг мяса - 15 граммов). Такой маринад выйдет не много дороже 100-200 рублей. Существуют, конечно, и более изысканные рецепты маринада для шашлыка, в ананасах или апельсинах, но это уже на любителя. В банки с готовым шашлыком чаще всего добавлено много майонеза и приправ, иногда томатная паста. В кафе на Шаморе шашлыки готовят в тандыре (керамическая печь). Такой шашлык обойдется в 140-200 рублей за порцию.

Да, все-таки шашлык - это всегда вкусно, и от одного только этого слова уже текут слюнки и разгорается аппетит! А тем более на природе да с друзьями...