Земля под застройку пользуется спросом не везде

Фонд имущества Приморского края 29 апреля реализовал в ходе открытых аукционов два из пяти земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных во Владивостоке.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в Фонде, наиболее успешно был продан участок площадью 2 952 кв.м по ул. 4-й Ключ, 6. При начальной цене в 1,35 млн руб. лот была реализован за 2 млн 119,5 млн руб. Чуть выше начальной цены в 602 тыс. руб. был реализован земельный участок по ул. Чугаева, 53 площадью 874 кв.м. Цена продажи составила 608 020 руб.

Не нашли своих покупателей участки по ул. 5-я Террасная, 44 площадью 999 кв.м (начальная цена 1,28 млн руб.), ул. Светлая, 133, площадью 1 000 кв.м (начальная цена 418 тыс. руб.) и по ул. Путятинская, 9 площадью 1 341 кв.м (начальная цена 664 тыс. руб.).