Грядет жилищный апокалипсис?

Жилищный рынок в России может обрушиться еще до конца текущего года. Такой вывод сделали в Центре экономических исследований (ЦЭИ) Института глобализации и социальных движений (ИГСО), проанализировав финансовую ситуацию в глобальной экономике.

По оценке ЦЭИ, основной причиной вызревающего падения цен на отечественном рынке жилья является продолжающееся сокращение реальных доходов населения, вызываемое инфляцией. Приближению обвала также способствуют жесткая политика банков по отношению к должникам и высокая ставка процента по кредитам.

Механизм спонтанного снижения реальных доходов россиян был запущен в конце 2007 г. благодаря сбоям в мировой экономике. Последовавшие за тем волны биржевых падений обнажили глобальный хозяйственный кризис, состоящий в товарном перепроизводстве и колоссальном перенакоплении капиталов. Экономика США оказалась в кризисе. "На американском рынке недвижимости произошел обвал, резко упали продажи многих товаров. Обесценивание акций и снижение скорости обращения капиталов из-за сбоев в реализации товаров нарушило баланс между денежной и товарной массой",- объясняет Борис КАГАРЛИЦКИЙ, Директор ИГСО. В мире ускорился неконтролируемый инфляционный процесс, затронувший также экономику России.

Вследствие динамичного роста цен реальные доходы российских трудящихся начали быстро сокращаться. Финансовое положение средних слоев ухудшилось, затруднив оплату ипотечных кредитов. "Чтобы обезопасить себя от новых рисков, банки усложнили выдачу займов и начали ужесточать политику в отношении должников, не способных своевременно выполнять финансовые обязательства. Однако в условиях продолжающегося инфляционного ослабления "среднего класса" трудности с оплатой кредитов у него будут возрастать, пока не достигнут критической фазы",- отмечает Василий КОЛТАШОВ, руководитель ЦЭИ ИГСО.

По его словам, изъятие банками жилья неплательщиков не позволит вернуть средств, затраченных на его покупку, поскольку спрос на недвижимость упадет. Вместе с тем такие меры приведут к резкому снижению цен на жилищном рынке. Сдержать этот процесс не поможет даже монопольная схема рынка. В настоящее время цены на недвижимость в России значительно превышают общеевропейские, с учетом того, что качество большей части квартир остается на низком уровне. Подобная ситуация существует благодаря предельной монополизации жилищного рынка, особенно ощутимой в Москве. Спекулятивные цены на недвижимость сохраняются при поддержке государственной бюрократии, защищающей связанные с ней крупные компании.

Наряду с высокой стоимостью домов и квартир в России существует предельно завышенный годовой процент. Получая займы под 3-5%, отечественные банки кредитуют население под 15-25% и часто штрафуют за преждевременное погашение долга. Месячный доход семей российского "среднего класса" редко превышает 2500 евро. Выплачивая огромные проценты за переоцененное жилье, должники все время находятся на грани семейного банкротства. Материальные возможности большинства уже подорваны инфляцией.

Дальнейшая девальвация рубля наряду с другими валютами лишит их возможности регулярно осуществлять платежи. Меры давления со стороны банков ничего не дадут. Инфляционный процесс продолжится, что неминуемо приведет рынок жилой недвижимости в России к краху. Произойти это может еще до конца 2008 г. Снижение цен способно только на первом этапе падения составить более 50%.

Аналогичной российской является ситуация и в других странах СНГ, где положение средних слов еще более шатко.