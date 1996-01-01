Рост цен: В Приморье нужны более действенные меры

В конце марта было подписано соглашение администрации края с крупными сетевыми розничными операторами, предусматривающее сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания.

Семь компаний взяли на себя обязательства не поднимать до 1 октября торговую надбавку свыше 10% на некоторые из наиболее ходовых товаров. Поводом для этого решения послужило резкое увеличение цены на хлеб в марте. Вслед за крупными продавцами цены снизили и остальные участники рынка. В итоге цена на этот продукт стабилизировалась.

Подобная мера удержания растущей стоимости продуктов питания была предпринята правительством еще в октябре прошлого, когда в условиях скачка цен Минсельхоз заключил соглашение с производителями и ритейлерами о замораживании цен на социально значимые продукты - хлеб, молоко, кефир, яйца, подсолнечное масло. Позднее это соглашение продлили до 1 мая 2008 г. И теперь глава Минсельхоза ГОРДЕЕВ заявил о нецелесообразности продлевать его дальше. Сейчас ситуация на внутреннем рынке спокойная, считает министр, хотя небольшая тенденция к росту сохраняется.

В сетевых магазинах цены сдерживаются за счет роста цен на другие продукты питания. По словам Ольги ЧЕРНОЙ, генерального директора ООО "ДВ-торг" торгового комплекса "Парус", именно большой ассортимент товаров является тем ресурсом, который позволяет сохранять торговую надбавку в 10% на социально значимую группу товаров.

Вместе с тем никто из подписавших соглашение с губернатором края сетевых операторов не выразил намерения снимать с себя обязательства раньше срока. "У нас и до этого соглашения наценка на товары, которые относятся к основным в потребительской корзине, была близка к нулевой, - говорит коммерческий директор компании "RED-MART" Дмитрий РУССКИХ. - Мы и сейчас стараемся держать минимальную цену. Сети не интересно менять ценовую политику. Но сложности возникают с поставщиками, особенно с теми, кто имеет монополию на рынке. И все же серьезных повышений цен мы не ожидаем в мае. То, что должно было повыситься, уже повысилось в апреле, поэтому изменения цен скорее всего не выйдут за рамки запланированной инфляции. В любом случае мы будем участвовать в мероприятиях по сдерживанию цен, но не в убыток сети".

С момента подписания соглашения прошло немногим больше месяца. Сомнения в эффективности подобной меры звучало почти в каждом ответе. Удерживать ситуацию на рынке она способна настолько, насколько стабильны цены поставщиков. А у них на этот рост всегда имеются свои причины: от мировых тенденций до ценовых колебаний на внутреннем рынке. По крайней мере, за это короткое время цена на некоторые продукты уже успела подрасти, например, в целом подорожало уссурийское растительное масло на 10-15%.

К тому же никто не проводил исследований, каков на деле оказался результат этого соглашения, при котором рост цен фактически перекладывается с одного вида товаров на другие. Ведь в перечень социально значимых товаров, определенных соглашением, не попали многие продукты первой необходимости, скажем, мясо или рыба. Эксперты между тем уверяют, что к росту цен без резких скачков население психологически уже готово. "А стали ли больше покупать эти продукты или это была просто шумиха? - говорит генеральный директор ООО "Торговый дом "Владхлеб" Юрий ПОЛУЛЯХ. - Я считаю, что мы не помогли населению этим решением. Нужны более действенные меры - городские, краевые программы. Краевая администрация выступила с инициативой заморозить цены, но ничего не предложила взамен для того, чтобы компенсировать убытки. В итоге этот мизер никто не почувствовал".