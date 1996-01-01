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Коммерческий рынок лекарств ускоряет темпы роста

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Коммерческий рынок лекарственных средств демонстрирует беспрецедентные темпы роста, утверждается в опубликованном DSM Group обзоре фармацевтического рынка. В первом квартале 2008 г. рынок вырос в рублевых ценах более чем на 23%, тогда как в прошлые годы его рост за сопоставимые периоды составлял 10-13%.

Эксперты объясняют эту тенденцию выбором покупателями более дорогих лекарств. При этом во многом рост коммерческого рынка происходит на фоне сокращения государственных вложений в закупку льготных лекарств.

Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) в потребительских ценах в первом квартале 2008 г. составил 55,4 млрд руб., или $2,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23%. Гендиректор DSM Group Александр КУЗИН объясняет это тем, что жители России стали тратить больше денег на лекарства, выбирая более дорогие препараты. Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в первом квартале выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,3 руб. В долларовом выражении цена выросла на 16%, до 2,28 долл. Директор по маркетинговым исследованиям компании "Фармэксперт" Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ добавляет, что объемы продаж в натуральном выражении сократились на 5%, а это доказывает, что россияне стали отказываться от дешевых препаратов.

Во многом рост коммерческого рынка обусловлен сокращением государственных вливаний в льготные закупки, считает г-н Кузин: "В прошлом году программа ДЛО еще оказывала на рынок заметное влияние, объемы финансирования были более значительными, а в этом году объем бесплатных лекарств сократился". Так, если на лекарства для льготников в 2006 г. было потрачено около 75 млрд руб., в 2008 г. государство планирует потратить всего 27 млрд руб. Г-н Мелик-Гусейнов соглашается с этими выводами: если в 2005 г. правом на получение льготных лекарств воспользовалось почти 15 млн человек, то в 2008 г. - менее 5 млн, остальные льготники вышли из ДЛО и воспользовались денежной компенсацией, а значит, все они приобретали препараты на коммерческом рынке.

"Эта тенденция продолжится, и можно ожидать, что по итогам года рост коммерческого рынка составит не менее 20%", - утверждает г-н Кузин. Г-н Мелик-Гусейнов прогнозирует, что коммерческий рынок по итогам года может вырасти еще больше - на 30%, при этом основной рост произойдет во втором и четвертом кварталах, на которые традиционно приходятся основные пики лекарственных аптечных продаж. Эту тенденцию российского рынка уже почувствовали иностранные компании. "Импорт за четвертый квартал 2007 г. и первые три месяца 2008 г. растет в среднем на 49-52%, а это значит, что западные фармкомпании ввозят товары под уже сформировавшийся спрос", - считает г-н Мелик-Гусейнов.

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