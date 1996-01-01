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Хлеб дорожает в основном не из-за муки
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Основной причиной подорожания хлеба стали безответственные действия государства в сфере контроля за энергетическими монополистами. Это мнение озвучено представителями одной из российских ассоциаций хлебопеков.
Раньше 40-60% стоимости буханки составляла мука. Теперь электричество, газ, различные транзакционные издержки, связанные с оформлением земли, проведением коммуникаций, около 30% приходится на зарплату. С начала года энерготарифы выросли на 25%, то же происходит с бензином. "Сейчас страна ест хлеб из февральской муки. Высшей точки цены могут достигнуть в апреле-мае", - сообщил представитель ассоциации хлебопеков в интервью РИА "Земля".
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