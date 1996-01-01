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Хейлунцзянские каникулы
На недавно прошедшую выставку "Дальтур-2008" делегация провинции Хейлунцзян прибыла по настоятельной просьбе местных властей с намерением продать все сколько-либо примечательные туристические места. Каждый крупный город провинции представил собственный список достопримечательностей: исторических, культурно-познавательных, развлекательных. Новинкой можно считать активную продажу туров в так называемые "пейзажные места".
Новая карта местности
В КНР достопримечательности принято делить на "важные государственные" (входящие в национальный список красивых мест), заповедники и лесопарки. Мест первой категории в провинции Хейлунцзян всего два: озеро Цзинбо на границе с провинцией Цзилинь и "Пять вулканических бассейнов" недалеко от района Внутренняя Монголия. Интересно, что приморские туристические компании в эти места пока не возят. Впрочем, попасть туда совсем несложно и самостоятельно. Так, озеро Цзинбо находится всего в 97 км от г. Муданьцзян. Озеро славится чистой водой, островами и водопадами. Добраться до "Пяти вулканических бассейнов" сложнее: из Харбина по северной железнодорожной ветке до г. Бейфань. Оттуда общественным транспортом или на такси. Место рекомендовано для посещения иностранцам. На английском вас поймут уже сегодня, на русском - с подачи партии и правительства КНР - через сезон-другой.
Заповедников и лесопарков в провинции больше 40, однако российским дальневосточникам за красотами как таковыми лучше туда не ездить. Не потому, что смотреть нечего, - будут там и горы, и озера, и лес. Но горы не выше 1000 м, а в подобных озерах у нас в Приморском крае по выходным удят карасей, лес же (за исключением "Тайги Хошанькоу" в 50 км к северо-западу от озера Цзибо и "Государственного парка Шангайлин") искусственно посаженный. Впрочем, попить пиво с друзьями можно. Пиво и еда дешевые, места отдыха облагорожены, до ближайшего города со звездочными гостиницами максимум три часа езды. Кстати, любители спокойного рафтинга в качестве альтернативы нижнему течению приморской Кемы могут до конца мая прокатиться на резиновых лодках по реке Юнцуй.
Для интересующихся этнографией могут быть интересны визиты к "малым китайским народностям". В провинции Хейлунцзян кроме собственно китайцев (хань) проживают монголы, мань, орочоны и др. Самыми экзотическими, по мнению самих китайцев, считаются обычаи народа орочоны - они дальние родственники наших эвенков. Также живут в остроконечных чумах и занимаются разведением оленей, правда, сейчас традиционный образ жизни ведут только с целью привлечения туристов. В провинции работают три туристические национальные деревни, на экзотику в основном съезжаются посмотреть сами китайцы. Русским туристам должны понравиться посещение "Деревни выходного дня" - по западно-харбинской железнодорожной ветке находятся три такие деревни. Туда вполне можно прокатиться на один экскурсионный день, познакомиться с лубочным вариантом китайской национальной жизни. Что-то вроде русской деревни на "Солнечном острове" в Харбине, только в роли жителей сами китайцы.
Отечественное предложение
Карта провинции Хейлунцзян глазами отечественных туркомпаний выглядит иначе. В основном торгуют городами Суйфэньхэ, Мишань, Хуньчунь, Муданцзян, Харбин. Собственно экскурсионным из существующих российских предложений можно считать лишь Харбин. В Мишань и Хуньчунь наши соотечественники едут подлечиться. Например, услуги китайских стоматологов стали столь востребованными, что на "Дальтур -2008" прибыли даже представители стоматологических клиник. Впрочем, другие специалисты отрасли тоже не желают пропустить шанс заработать и обещают вылечить от остеохондроза, артрита, заболевания кишечника, варикозного расширения вен и т.д. Не то чтобы эти заболевания не лечатся на родине. Но по-восточному внимательное отношение к клиенту в китайской клинике заставляет добровольно раскрывать кошельки и самых бережливых российских граждан. По видимому, соскучились мы по подобному отношению.
Альтернативой шоп-туру в Суйфэньхэ становится посещение Хуньчуня. По отзывам представителей компании "Турцентр Беркут", туристам нравится атмосфера города: "При посещении магазинов нет такого давления со стороны продавцов. Наши соотечественники еще не успели примелькаться, и отношение со стороны местного населения самое доброжелательное". Проездом через Хуньчунь набирает популярность маршрут Яньцзы-Чанбайшань. Город Яньцзы относится к Яньбян-Корейскому автономному округу провинции Цзилинь, а заповедник Чанбайшань находится на китайско-корейской границе, но хейлунцзянские туркомпании, пользуясь близостью к России, часто выступают посредниками при продаже туров.
Город Муданцзян практичные приморцы стали использовать как удобный транспортный узел. Внутренние авиатарифы КНР, по российским меркам, просто смешные, а добравшись, например, до Пекина, можно лететь в любую точку мира. Рядом с г. Муданцзян находятся руины времен Бохайского царства. Это местечко в эпоху династии Тан было столицей, руины хорошо сохранились и могут представлять интерес не только для археологов.
Появились и новые сезонные предложения по Харбину - теперь активно торгуют не только Софийским собором и Харбинским "Арбатом", но и окрестностями города. Достопримечательности условно поделили на три зоны досягаемости (от 30 минут до 2 часов езды от границы города). Первая линия достопримечательностей включает посещение парка Эрлуншань, вторая - парка Ачэнь (этнографический музей, петроглифы, гора Cунфэн), третья - парк Ябули (известен среди российских туристов как лыжный курорт, но пригоден для отдыха в любое время года).
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