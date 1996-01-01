Предпляжная подготовка

Очистных сооружений во Владивостоке нет, это всем известно. Но лето приходит каждый год, и каждое лето горожане и гости города регулярно устремляются на ближайший берег "погреться и ножки пополоскать". Столь же регулярно проходит ежегодная комплексная проверка пляжей и зон отдыха горожан с участием Управления Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) Владивостока, Роспотребнадзора, представителей Управления муниципального имущества, ГИМСа, лесничеств, УВД Владивостока. В этом году проверка пройдет на месяц раньше обычного, с 28 по 30 апреля. Результаты работы с арендаторами пляжного побережья обещано довести до сведения общественности.

На проверку становись!

Поторопиться с проверками решили с подачи ГОЧС Владивостока, на прошлой неделе ответственные лица службы собирали по этому поводу совещание. ГОЧС обеспечивает заинтересованных лиц транспортом, а также подготовленным и согласованным с арендаторами графиком проверок. Поводом к столь раннему рейду стало решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Владивостока от 21.03.2008 г. Если не вдаваться в подробности, то главный интерес ГОЧС - вменение в обязанность арендаторов мест массового отдыха населения в купальный сезон организации спасательных постов с необходимыми плавсредствами и оборудованием. Если нет желания платить заработную плату собственной службе спасения, то можно заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной службой. Договора с арендаторами пляжных зон островных территорий города планируют заключить в середине июня, когда откроется навигация и заработают базы отдыха. Расходы по заправке катера для ревизии ГОЧС взяло на себя.

Что касается апрельского рейда, то Роспотребнадзор, определяющий пригодные и не пригодные места для купания путем взятия проб воды и грунта, сразу отказался от столь ранних визитов. "Вода еще не прогрелась, заключения делать рановато", - обосновали свой отказ специалисты.

Управление муниципальным имуществом согласилось. Хотя, по неофициальным сведениям, заседание комиссии, продляющей договора аренды зон отдыха на текущий год, не проводилось. Выборы, знаете ли, и прочее безвластие. Подписывать разрешительные и запретительные документы некому. По умолчанию считается, что отказываться от "шлагбаумного заработка" добровольно никто не будет. Так что необходимые разрешительные документы, наличие субарендаторов и проверка целевого использования земли в этом году, с формальной точки зрения, будут проверяться ради самой проверки.

С кого спросить?

Напомним, что по результатам ежегодных проверочных рейдов арендаторам, нарушившим условия договора (своевременное перечисление арендной платы в бюджет города, вывоз мусора, наличие душевых кабинок, раздевалок, лежаков, мест парковки автомашин и др.) предлагают передать землю в более ответственные руки. Например, в прошлом году должны были расторгнуть договорные отношения с ООО "ДВ Керамика" (арендует пляжи на станциях Садгород (ул. Садгородская) и Океанская (ул. Третья) из-за хронического непоступления арендной платы в казну города. Однако в списках на проверку 2008 г. компания значится. Та же ситуация с ИП Мамедов (пляж "Змеинка", договор заключен на 3 года с 11.05.05), состояние пляжей в прошлом году было признано неудовлетворительным. Откладывается решение и по пляжу МГУ им. Невельского: территория находится в бессрочном пользовании университета, средств на благоустройство хватает только на левую часть пляжа, где расположилась база водных видов спорта. Въезд на правую часть просто прегражден шлагбаумом. Душевых и лежаков не наблюдалось.

Шлагбаумные страсти

Неужели нет желающих взять в аренду ту или иную пляжную территорию? Есть. При условии, что договор аренды будет заключаться не на год-три, а лет на десять. Как сказал один из арендаторов: "Когда договор аренды заключается на год, максимум, что я буду делать - вывозить мусор. Ну и шлагбаум, понятно, поставлю. Если брать пляж в аренду на три года, то имеет смысл насыпать песок, поставить зонтики и кабинки для переодевания. Что касается душевых, стационарных кафе или домиков для размещения отдыхающих, то я буду этим заниматься только на условиях долгосрочной аренды. Я же не благотворитель". Теперь понятно, почему наши пляжи не могут быть ухоженными. Как в анекдоте: "Изя, и что вы хотите за такие деньги?!"

На очередном заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока председатель комитета Вадим ГЛАЗУНОВ пенял представителю Управления городским имуществом на досадную проволочку: "Мы теряем бюджетные деньги, договора аренды нужно срочно перезаключать". Ну что тут скажешь? Надо. С городскими подождем до конца мая, что касается земель военного лесничества (от Горностая до начала Шаморы), то здесь решение проблемы с ответственными арендаторами просто вне компетенции гражданских властей.

Впрочем, в сводке пляжных новостей есть и хорошие. В этом году проводятся открытые аукционы на право заключения муниципального контракта по оказанию услуг очистки дна акваторий бухт Лазурная, Санаторная, Три Поросенка, Спортивная гавань, бухта Федорова, Щитовая, Анна, Улисс, Патрокл, пляжа Токаревская кошка. Выигравшее конкурс предприятие обследует дно бухт, уберет большие камни, обломки железобетонных конструкций, рельсов, труб и т.д. На эти работы выделяется около 1 млн руб. из городского бюджета. Как прокомментировали в городской думе, "хотелось бы больше, но надо же с чего-то начинать".