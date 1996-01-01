Почта работает в праздники

В праздничные дни, связанные с Днем труда и Днем Победы, приморская почта будет обслуживать посетителей.

Для удобства клиентов все праздничные дни, за исключением 1 и 9 мая, отделения почтовой связи в городах и поселках Приморья будут работать в обычном режиме, установленном с 1 февраля 2008 г.

Как рассказала "ЗР" Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", вне зависимости от праздничных дней выплату пенсий и пособий приморские почтовики проведут в срок.