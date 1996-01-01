Королева улиц

О преимуществах различных видов рекламы можно спорить до хрипоты. Но никто не подвергнет сомнению тот факт, что наружная (уличная) реклама или, как принято называть ее на Западе, outdoor - самая древняя, самая доступная и самая распространенная. Она привлекала зевак на городских площадях и улицах Шумерского царства, Древнего Рима, Средневековой Европы. Она привлекает их и сегодня - в эпоху глобализации и постиндустриализации.

На российском Дальнем Востоке объем рынка наружной рекламы, по данным рекламно-маркетингового агентства «ДВ-регион», составил в 2007 году 1,03 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2006 годом - около 30%. 64% всех средств рекламодателей, вложенных на территории региона в «наружку», приходятся на Хабаровск и Владивосток.

Не даст забыть

Несмотря на подорожание услуг (на 10% в начале года), эксперты прогнозируют дальнейший рост вложений в наружную рекламу. Заместитель генерального директора «ДВ-регион» Андрей БУНТУШ объясняет эту тенденцию специфичностью наружной рекламы. Ее предназначение - не столько призывать и убеждать, сколько напоминать: о фирме, товаре, марке, услуге. Наружная реклама незаменима для долговременного поддержания имиджа рекламируемого объекта в массовом сознании. Ее часто используют одновременно с другими каналами, например теле- и радиорекламой. При этом изображение обычно повторяет удачный кадр из рекламного ролика.

Многие производители, запускающие новые торговые марки в регионах, заинтересованы в том, чтобы заявить о них «всем и сразу». И «наружка» для этого подходит как нельзя лучше.

Востребованность «наружки» со стороны рекламодателей делает ее выгодным бизнесом. Занятых в нем часто называют «продавцами воздуха», и объективные основания тому есть. Но при этом необходимо различать владельцев и продавцов рекламных конструкций. Первые - а ими могут быть как юридические, так и физические лица - зачастую не совпадают со вторыми. Владельцы «стригут купоны» с того, что сдают свои рекламные конструкции (площади) в аренду рекламным агентствам (продавцам). А вторые уже находят клиентов, разрабатывают для них дизайн-картинки, организуют печать баннеров и размещение.

Досье На Дальнем Востоке в общей сложности около 120 рекламных агентств (РА) предоставляют услуги по размещению наружной рекламы. Cреди них есть и крупные сетевые агентства с мировым именем - такие как News Outdoor Russia и Gallery. Много компаний регионального и областного масштаба: «Аверс», «Промо-ДВ», LAB, «ДВ-регион», «Имидж-консалтинг», «Эddисон», «Конком-Хабаровск», «Тип-Топ», Pasific Media, Fokus...

Мелким рекламным агентствам, как правило, на этом рынке места не остается. (По числу РА, специализирующихся на «наружке» (данные Дальневосточного рекламного портала на конец 2007 года) лидирует Хабаровск - 63. На втором месте Владивосток - 29, далее идут Благовещенск и Южно-Сахалинск (8). В Магадане, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Биробиджане услуги в области наружной рекламы предлагают от 1 до 4 агентств.

Бывает и так, что рекламные агентства по договору перекупают площади друг у друга (баинг), а потом продают их рекламодателям. Но это не сказывается на конечной цене для последнего. Дело в том, что рекламные площади в этом случае агентству продаются со скидкой в 5-10%. Некоторые крупные игроки рынка наружной рекламы типа News Outdoor или Gallery пока отказываются от такого сотрудничества с коллегами, предпочитая работать с заказчиками напрямую, благо своих рекламных площадей у этих гигантов хватает по всей стране. Но ближайшее будущее все же видится за баингом: в этом случае можно предложить клиенту даже те площади, которыми сам не владеешь или не распоряжаешься.

Супер-рентабельный бизнес

Рентабельность в сфере рынка наружной рекламы в России (при всей официально провозглашенной легальности рекламного бизнеса) сравнима, по признанию самих участников рынка, с рентабельностью от незаконной продажи наркотиков. По словам менеджера одного из рекламных агентств Владивостока, ее размеры могут достигать 500% и более. К примеру, аренда владельцем рекламной конструкции рекламного места у муниципалитета стоит 50 тысяч рублей в год. Рекламная конструкция, как правило, представляет собой щит размером 3х6 м. Каждая из двух сторон щита сдается владельцем рекламодателю по цене от 20 до 40 тысяч рублей в месяц (в зависимости от его месторасположения) и порой может приносить до $2-3 тыс. чистой прибыли в месяц. А один брендмауэр - полотно на стене дома - $ 6-8 тыс. в месяц.

«Если ты «простой» житель Владивостока и у тебя во владении два-три рекламных щита на территории города, то, не напрягаясь, за год сможешь купить одну-две квартиры», - поделился в беседе c «ДК» один из менеджеров крупного регионального рекламного агентства. И такие жители во Владивостоке имеются. По информации управления регулирования рекламной деятельности мэрии Владивостока, собственников рекламных конструкций в городе около 40. Более половины из них являются предпринимателями без образования юридического лица и рекламные места успели приобрести на волне 90-х. Среди собственников есть и нотариусы, и владельцы продуктовых магазинов, и депутаты. В Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске и других крупных городах региона ситуация аналогичная.

Неудивительно поэтому, что многие юридические и физические лица не прочь заполучить в собственность пяток-другой рекламных конструкций. Теоретически это сделать нетрудно. Но на практике - весьма сложно, причем иногда чревато разного рода неприятными последствиями для новичков.В потенциальном выгодном положении - собственники городских зданий, имеющих открытую для широкого обзора глухую стену без окон - брендмауэр. Нередко товарищества собственников жилья (ТСЖ) заключают с рекламными агентствами долгосрочные договоры на размещение рекламы на своих домах.

Дело муниципальное

Россия - одна из стран, где размещение всей наружной рекламы регулируется на муниципальном уровне. Федеральный закон «О рекламе» от 2006 года прописывает лишь самые общие положения о размещении и распространении наружной рекламы. На местах же муниципалитеты совместно с представительной властью разрабатывают и принимают свои правоустанавливающие документы, в которых детализируют процедуры предоставления рекламного места.

В Хабаровске вопросами размещения и распространения наружной рекламы ведает специальный отдел департамента муниципальной собственности мэрии города, опираясь при этом на соответствующее положение городской думы. Размещение стендовой щитовой рекламы на муниципальной земле здесь производится только на основании конкурса, условия которого определяются соответствующим постановлением мэра города. Средства наружной рекламы, размещаемые в центральной зоне города, должны иметь в темное время суток внутреннюю или наружную подсветку.

Во Владивостоке конкурсного распределения муниципальной земли под наружную рекламу нет. Чтобы такое разрешение получить - необходимо подать соответствующую заявку в управление по регулированию рекламной деятельности городской администрации и заключить с ней так называемый договор возмездного предоставления муниципального рекламного места. В Благовещенске предоставлением мест под размещение наружной рекламы ведает комитет по управлению имуществом муниципального образования города. Контроль за содержанием и эксплуатацией рекламных конструкций осуществляет городская комиссия по наружной рекламе. Она же призвана регулировать все спорные моменты между собственниками конструкций и муниципалитетом.

В целом все бюрократические процедуры на уровне муниципалитетов - весьма сложны и зачастую трудно выполнимы. А потому не исключают возможностей для чиновничьего произвола при раздаче хлебных рекламных мест. Тем более что около 40% средств от выдачи разрешений на установку конструкций идет в пользу подразделений, отвечающих за регулирование рекламной деятельности.

Долины щитов

Конструктивных подвидов наружной рекламы свыше двадцати. На Дальнем Востоке наиболее распространены билборды или щиты размером 3х6 м - в силу относительной дешевизны и простоты изготовления. Особенно высока их плотность во Владивостоке - около 1600 поверхностей. По этой причине столицу Приморского края рекламщики шутливо называют «Долиной щитов». Справедливости ради стоит отметить, что городское управление регулирования рекламной деятельности заявило в конце 2007 года о своей готовности отдать приоритет новым видам рекламных конструкций, малогабаритным, оригинальным по дизайну и разработанным с использованием современных технологий. Речь о пилонах, пилларах, призматронах и т.п. Начальник управления Сергей МАЛЬЦЕВ обещал продолжить работу по выявлению новых мест в городе для размещения наружной рекламы и замене устаревших конструкций.

Досье В 2007 году управление регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока выдало свыше 1300 разрешений на установку рекламных конструкций, что в 2 раза превысило уровень 2006 года. Благодаря этому в бюджет Владивостока по итогам года поступило более 31 млн руб. вместо запланированных 19,7 млн.

В Хабаровске мэрией города уже несколько лет назад введен запрет на размещение щитовых рекламных установок в центре города. Власти Южно-Сахалинска в этом году намерены также прибегнуть к аналогичным мерам, отчаявшись с помощью штрафов бороться с владельцами рекламных стендов, не выполняющих санитарных норм по их содержанию.

Между тем щитовая реклама пока преобладает. Традиционно высоко котируются щитовые поверхности, расположенные в местах часто повторяющихся автомобильных пробок, на разделительных полосах посреди оживленных магистралей, путепроводов, а также те, что относятся к зоне А (стоящие навстречу транспортному потоку). Противоположная сторона (В) ценится меньше. Самые дешевые щиты - те, что заслонены деревьями, находятся в непроходных местах, в удалении от трасс, транспортных и людских потоков.

«Как правило, все выгодные с точки зрения обзора щитовые поверхности уже к ноябрю раскуплены рекламодателями вперед на год, - рассказала «ДК» заместитель директора по развитию дальневосточного рекламного агентства «Имидж-консалтинг» Катерина СЛОБОДЧИКОВА. - Многие рекламодатели пролонгируют прошлогодние договоры. И если какой-то клиент «дозревает» до размещения наружной рекламы, то ему приходится либо довольствоваться «плохими» сторонами, либо надеяться, что появятся новые щиты или новые поверхности. Спрос на рекламные конструкции резко возрастает во время избирательных кампаний. Соответственно - и расценки. Одна и та же поверхность одного и того же рекламного щита для политической рекламы обходится в 1,5-2 раза дороже, чем для коммерческой.

«Наружка» уйдет в дома?

По прогнозам экспертов, прежде чем на Дальний Восток придут новые конструктивные решения для наружной рекламы вроде сити-формата, световой рекламы, призматронов, видеопанелей и т.д. (а этот процесс медленно, но верно набирает силу), часть рекламных бюджетов может перетечь в indoor. В отличие от «наружки», indoor предполагает размещение рекламных предложений не на улице, а внутри помещений: кинотеатров, вокзалов, гостиниц, конференц-залов, сервисных центров, библиотек и даже общественных туалетов. Этот канал не попадает под действие законодательства о наружной рекламе и не контролируется муниципалитетами. Поэтому рекламщики связывают с ним определенные перспективы. Но это, как говорится, уже совсем другая история.