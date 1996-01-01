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"Дальтур" и Харбинская торгово-экономическая ярмарка будут сотрудничать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Соглашения о сотрудничестве между международной туристской выставкой "Дальтур" и канцелярией Харбинской международной торгово-экономической ярмарки подписано во Владивостоке. Это стало главным событием презентации XIX Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

В числе участников – первый вице-губернатор края Сергей Сопчук, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян г-н Сунь Яо, представители администрации Приморского края, МИД России, народного правительства провинции Хэйлунцзян, деловых кругов России.

По мнению сторон, развитие приграничных торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества является одним из важнейших вопросов взаимоотношений России и Китая. Первый вице-губернатор края Сергей Сопчук подчеркнул, что Китай традиционно является самым крупным торговым партнером края. Внешнеторговый оборот с КНР в 2007 году достиг 40% от всей внешней торговли Приморья и составил два миллиарда $360 млн, увеличившись на 36% по сравнению с 2006 годом.

Сергей Сопчук также отметил, что приморские компании всегда активно участвуют в Харбинской ярмарке и это дает хороший старт для развития новых деловых контактов с бизнесменами разных стран.

Досье

XIХ Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет с 15 по 19 июня в Харбинском международном выставочном центре. В работе ярмарки традиционно принимают участие известные во всем мире предприятия, представители правительственных и деловых кругов многих стран. За 18 лет в различных переговорах, конференциях в рамках Харбинской ярмарки приняли участие около 1,4 млн бизнесменов из разных стран. Общая сумма торговых сделок составила более $90 млрд.
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