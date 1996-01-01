"Райффайзенбанк" даст один процент на всех

До 10 мая продлится акция "Одинаковая ставка для всех", которую проводит Владивостокский филиал ЗАО "Райффайзенбанк".

Все клиенты, обратившиеся в банк, вне зависимости от формы подтверждения дохода смогут оформить ипотечный кредит по минимальной ставке. Вне акции эта ставка доступна лишь тем, кто подтверждает свой доход по форме 2-НДФЛ.