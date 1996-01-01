Жилье во Владивостоке. Куда рвутся цены?

Вопрос цены, по которой должна продаваться владивостокская квартира, весьма приватен, но, в конечном счете, выявляется некая "реальная сумма", которая должна устроить и продавца, и покупателя. Впрочем, на цену влияют многие факторы, считает генеральный директор ООО "Дальневосточный маркетинговый центр" Сергей КОСИКОВ.

- Согласитесь, часто уже озвучивание цены разрушает сделку, которая могла бы оказаться взаимовыгодной...

- Для проведения сделки купли-продажи жилого объекта немаловажный фактор - это его цена. Продавец, естественно, хочет продать подороже, а покупатель - купить подешевле. И только риэлтор имеет реальную информацию о рынке.

Газетное объявление, по которому квартира стоит очень больших денег, недостаточно объективно. По большей части, заявленная сумма - это желание продавца, а не реальная цена продажи. Заявленная и реальная цены могут очень сильно отличаться в зависимости от состояния рынка, динамики продаж на нем и прочих факторов.

В итоге риэлторским агентством определяется цена и, естественно, согласовывается с продавцом. И здесь от риэлтора требуется большое искусство, потому что он заинтересован получить свои комиссионные, а чем дороже будет продана квартира, тем больше он сможет реально заработать. С другой стороны риэлтор, заинтересован получить свое вознаграждение как можно быстрее, не растягивая работу на много месяцев.

Этот баланс говорит о том, что риэлтор заинтересован в объективной цене квартиры. При этом для него очень ценно искусство убедить продавца, что цена, которую он называет, реальная.

Но продавец резонно замечает, что на рынке точно такая же квартира выставлена дороже. Приходится убеждать, что квартира выставлена по такой цене не только с учетом комиссионных риэлтора, но и от высокой доли желания продавца продать дороже, которого так и не смогли убедить в реальной стоимости квартиры.

Понятно, что квартира, выставленная по более высокой цене, будет стоять на продаже 1-4 месяца и более. И, конечно, рано или поздно рынок до этой цены дорастет, что в основном и происходит. Но на это теряется время. Повторюсь, что главная причина роста цен - обычная человеческая жадность.

- Если говорить о владивостокских ценах на жилье, то видно, что зачастую здесь можно продать хрущевку, и на эти деньги, пусть даже с учетом ипотечного кредита, купить жилье в США или Европе?

- Это было бы радикально... Но замечу, что за эти же деньги вполне реально купить жилье и в российском Санкт-Петербурге.

- Недавно северная столица была в отрыве...

- Есть хитрость - средняя цена квадратного метра. Действительно, в Питере есть старые районы города, где сталинки и хрущевки стоят безумные деньги, но есть достаточно новые районы, которые активно застраиваются. Квартиры там на уровне владивостокской Второй Речки, проспекта 100-летия Владивостока, 3-й Рабочей и пр.

Продать хрущевку здесь и купить квартиру там большей площади вполне реально. Конечно, еще год назад в Петербурге был период взрывного роста цен, но затем началась стагнация. А у нас рынок плавно рос и продолжает расти. Такой взрывной рост был характерен и для г. Сочи, когда было принято решение о проведении в нем Олимпиады.

- А есть ли шанс, что у нас тоже будет определенный взрыв цен? Заметно, что с начала года идет довольно резкий рост, но на взрыв это пока не похоже.

- Однозначно цены будут расти. На это влияют человеческий фактор, инфляция, маленькие объемы строительства и, конечно, саммит АТЭС 2012 г. Хотя во Владивостоке в него верят гораздо меньше, чем на западе России.