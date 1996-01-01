Перспективная стройка

Бум на рынке коммерческой недвижимости повлек за собой быстрый рост объемов страхования строительных рисков. Законодатели обещают, что в ближайшие годы страхование ответственности перед третьими лицами станет обязательным.

Тем не менее в регионах только около 10% компаний идут на этот шаг. О потенциале этого вида страхования рассуждает директор Владивостокского филиала страховой компании "Дальлесстрах" Павел ЩЕРБАКОВ:

- Считаете ли вы, что страхование ответственности строителей перед третьими лицами должно стать обязательным? К чему приведет это требование законодательства и что изменится для строителей, риэлторов, потребителей, третьих лиц?

- Да, это общемировая практика. Любая профессиональная деятельность должна быть застрахована. Особенно это касается строящихся объектов, расположенных вблизи места проживания людей. Любой производственный процесс сопровождается характерными рисками. Не всегда участники этого процесса могут самостоятельно возместить ущерб, причиненный этими рисками. В этом случае страхование является своего рода финансовой гарантией для застройщика. Для участников рынка коммерческой недвижимости это будет скорее плюс. Дополнительный документооборот, связанный со страхованием, при грамотной организации процесса больших затрат времени не требует. Оформление договора страхования занимает 1-2 дня. При этом финансовые затраты на страхование строительно-монтажных рисков (СМР) иногда в десятки раз меньше, чем дополнительные фонды, которые закладываются в смету строителями на финансирование непредвиденных расходов.

Для третьих лиц это будет дополнительной гарантией возмещения ущерба в случае каких-то нештатных ситуаций на стройке. Во Владивостоке сейчас заканчивается строительство большого офисного здания напротив мэрии. За прошлый год на этом объекте были неоднократные случаи падения предметов с верхних этажей - чудом обошлось без жертв. Причем пока эти случаи не произошли, застройщик не принимал должных мер по ограждению объекта. На этом же объекте в прошлом году произошло заваливание крана. И в этот раз, к счастью, обошлось без жертв.

Если бы строительная организация застраховала свою ответственность, этого бы вообще не произошло. Страховые компании регулярно производят мониторинг строящихся объектов, т.е. страховщик в этом случае выполняет и контролирующую функцию.

- Кто может являться третьим лицом и на какие страховые выплаты оно может рассчитывать при наступлении страхового случая?

- Третьими лицами являются граждане и организации, которым причинен ущерб при выполнении строительно-монтажных работ. Под ущербом понимается вред как жизни и здоровью третьих лиц, так и их имуществу. Поскольку обязательное страхование СМР не введено, то речь пока идет о правилах добровольного страхования, которые у разных страховщиков могут различаться. По нашим правилам страховые выплаты по каждому блоку рисков дифференцированы. За причинение вреда жизни и здоровью предусмотрены выплаты на компенсацию пострадавшему заработка в результате наступившей нетрудоспособности (инвалидности), расходы на лечение, расходы на погребение в случае смерти, компенсацию заработка, которого лишились лица, находившиеся на иждивении пострадавшего. За причинение вреда имуществу выплаты производятся в размере восстановительного ремонта или полной стоимости поврежденного имущества.

- Какова сегодня структура рынка страхования ответственности строителей перед третьими лицами? Все ли страховые компании включают в свои портфели услуг этот вид страхования? Располагают ли они объемной аналитикой по страховым случаям?

- В регионах страхование ответственности строителей в настоящее время развито слабо - отдельно не страхуется и включается в пакет рисков по СМР. Это обусловлено, с одной стороны, малой информированностью и отсутствием страховой культуры среди застройщиков, с другой - не все страховщики готовы заниматься этим страхованием. Потому что для грамотной оценки риска необходимы специалисты со строительным образованием.

- Почему лишь около 10% строительных компаний в России страхуют свою ответственность перед третьими лицами, а в Москве и Петербурге - до 80%? Как обстоит ситуация с этим видом страхования в нашем городе? Чем это оборачивается - можно ли сказать, что в регионах страховых случаев больше, чем в Москве и Петербурге?

- Московское правительство активно разрабатывает местное законодательство в области страхования. К застройщикам предъявляются жесткие требования. И одно из них - обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Хотя и в столице, насколько я знаю, это страхование иногда носит формальный характер. В регионах таких законов нет, делаются только первые попытки в этом направлении.

- Какие риски сегодня наиболее часто страхуются строительными и девелоперскими компаниями?

- По ответственности, как правило, страхуется полный пакет рисков. Если говорить о строительно-монтажном страховании в целом, то это зависит от сложности объекта и желания страхователя тратить деньги. В первую очередь, конечно, страхуются объекты строительства, затем машины, механизмы и материалы, находящиеся на строительной площадке. И если объект сложный и дорогостоящий, то страхуются послепусковые риски.

- Какие риски в обязательном и добровольном страховании нельзя застраховать?

- Если говорить в целом о строительно-монтажном страховании, то в правилах добровольного страхования предусмотрены исключения из страхового покрытия, которые в основном касаются форс-мажора и преднамеренных действий застройщика. Я думаю, что этих исключений будет достаточно для того, чтобы страховщик не попал впросак, и при разработке правил обязательного страхования законодатели обязательно их учтут. Но под вопросом остается и риск "ошибки в проектировании".

- Бывают ли такие ситуации, когда страховая компания оказывается возмещать в полном объеме ущерб девелопера при наступлении страхового случая? Какие шаги в данном случае может предпринять девелопер?

- Прецедентов я не знаю, поскольку объем строительно-монтажного страхования в России пока невелик. Но такая ситуация встречается не только в страховании строительно-монтажных рисков. Нужно понимать, что в страховании действует принцип обоюдных обязательств. Если одна из сторон не выполняет свои обязанности, то почему другая должна за это платить? Многие страхователи, к сожалению, этого не понимают. Вот почему при этом виде страховании необходимо проводить мониторинг строящихся объектов. Но в зависимости от ситуации, если застройщик посчитает, что правда на его стороне, никто не мешает ему обратиться в суд. В спорных ситуациях вероятность того, что он выиграет суд, - 50 на 50. Кстати, с доказательной базой у нерадивых страхователей всегда проблема. Когда обоснованность страховой выплаты не вызывает сомнений и подкреплена соответствующими документами, суд обяжет страховщика выплатить все в полном объеме, хотя в этом случае страховщик и не будет доводить дело до суда.

- Какие риски кроме СМР могут быть застрахованы?

- Сегодня государство выступает крупным заказчиком в строительной отрасли и выделяет значительные средства на строительство различных объектов. Для того чтобы госзаказ был выполнен в полном объеме, Федеральный закон 94-ФЗ обязывает подрядчиков предоставлять обеспечение исполнения госконтракта.

Наша компания имеет лицензию на данный вид страхования и активно его продвигает на рынок. Страхование ответственности по госконтрактам повышает экономическую безопасность исполнения государственных контрактов как со стороны бюджетов всех уровней, так и со стороны строительных организаций.

Досье ОАО "Страховая компания "Дальлесстрах" образовано 18 ноября 1991 г. Головной офис находится в Хабаровске. Компания имеет 7 филиалов (1 в Иркутске и 6 по Дальнему Востоку) и специализируется на страховании юрлиц. Это страхование имущества предприятий, грузов, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование разных видов ответственности.

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