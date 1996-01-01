"Уссурпроект" поздравляет филиалы

В апреле комплексные мастерские ОАО "Уссурпроект" в городах Артеме и Спасске отмечают 20-летний юбилей. Их "взросление" пришлось на непростые 1990-е, пережить которые смогли далеко не все проектные институты России, не говоря уже о том, чтобы вернуть себе былые объемы заказов. Они же не просто выстояли. Во многом именно они сформировали настоящее "Уссурпроекта", который сегодня входит в рейтинг 150 лучших проектных предприятий РФ.

Более того, в том, что представляет собой сегодня этот проектный институт - современное, конкурентоспособное и динамично развивающееся предприятие - огромная заслуга артемовского филиала и его бывшего руководителя - ныне генерального директора ОАО "Уссурпроект", Почетного строителя России Галины ШЕРГИНОЙ. 20 лет назад она организовала работу артемовского подразделения практически с нуля.

- Артем тогда стремительно строился, и работы было очень много, но это только добавляло профессионального азарта, - вспоминает Галина Викторовна. - Тем более что город принял нас хорошо. До сих пор с благодарностью вспоминаем первого секретаря горкома партии Виктора Петровича ВУГЛЯРА и председателя горисполкома Владислава Леонидовича ЛАМИХИНА.

Мы успели отметить первый юбилей - пятилетие, переехали в собственное здание и были полны энтузиазма и сил, но в стране начался постперестроечный кризис. Проектные институты разваливались один за другим. Чтобы сохранить хотя бы часть кадров, вынуждены были сократить штат и заняться коммерцией. Это помогло нам выжить и удержать высококвалифированный кадровый состав. А когда производство в Артеме стало восстанавливаться, коллектив вернулся на свои рабочие места.

- Объекты, разработанные артемовской мастерской, можно видеть в Лесозаводске и Арсеньеве, Анучино и Черниговке, Партизанске и Фокино... А сколько было запроектировано непосредственно в Артеме?

- Недавно мы тоже задали себе этот вопрос. В итоге (смеется) пришлось дублировать карту города. А сколько готовых проектов находится в нашем архиве, ожидая своего часа! Мы, кстати, готовы давать информацию по оценке строительных площадок не только с инженерной позиции, но и с точки зрения экономики - просчитывать экономическую составляющую объекта, т.е. предварительно оценить, во сколько обойдется строительство и какой будет цена квадратного метра ориентировочно.

- Как произошел ваш переход в кресло генерального директора?

- Мне дважды предлагали баллотироваться на эту должность. Первый раз я отказалась: и из уважения к бывшему директору, и поскольку считала, что управление проектным институтом - дело все-таки мужское. Но спустя несколько лет поняла, что если не решусь, можно потерять и институт, который в тот момент оказался на грани банкротства, и возможность заниматься любимым делом.

Кстати, работа в новой должности началась почти в блокадных в условиях: институт был отключен от электричества, воды, отопления и телефонов, плюс 9-месячная задолженность по зарплате.

- Не жалели, что взвалили на себя эту ношу?

- Я пожалела, что не согласилась на это раньше, когда положение предприятия еще не было катастрофическим. К тому же меня поддержал коллектив. Конечно, были и те, кто не принял меня как директора и ушел. Но костяк остался. Я благодарна и Ольге Владимировне ИВАНУШКО, и Зинаиде Николаевне СТРИЖЕКОЗИНОЙ, и Станиславу Николаевичу ПЕТЕЛЮ, и Галине Григорьевне ГОНЧАРЕНКО, и Валерию Михайловичу ХАРИСОВУ - всем, кто помогал мне тогда и остается патриотом предприятия сегодня. У многих из нас, и у меня в частности, в трудовой книжке стоит единственная запись о приеме на работу.

- "Уссурпроект" - один из немногих проектных институтов России, сертифицированный по системе качества ISO 9000...

- Да, мы считаем это своей победой. Причем для получения сертификата ничего специально не меняли. Просто документально зафиксировали принципы своей работы и представили на суд известного российского органа по сертификации.

- Строительный рынок стремительно пополняется новыми материалами. Вы учитываете это в работе?

- Конечно. Сегодня, например, активно сотрудничаем с компанией "Восток-Монолит" и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) по внедрению уникального материала для наружных ограждающих конструкций - гипсопенобетона. Собираемся исследовать адаптацию этого материала к непростым климатическим условиям Приморья на примере экспериментального дома. По расчетам москвичей, его использование позволит сократить расходы на возведение стен в 4 раза. Но даже если это будет вдвое дешевле, то станет отличным вкладом "Уссурпроекта" в реализацию президентской программы "Доступное и комфортное жилье для граждан России".

- Как обстоят дела с молодым пополнением?

- Только в прошлом году приняли на работу четырех молодых специалистов, и у нас уже прослеживается преемственность поколений. Работы много, свежие силы нужны, особенно архитекторы. Но, во-первых, их очень мало выпускается, во-вторых, их нужно еще чем-то завлечь в Артем, Спасск или Уссурийск: Владивосток, безусловно, предоставляет больше возможностей для реализации амбиций. Поэтому мы решили готовить кадры для себя. На днях устроили совместно с артемовской школой искусств №1 и администрацией Артемовского городского округа грандиозный праздник - конкурс детского рисунка "Город - наше будущее". Подготовили отличные призы: цифровой фотоаппарат, компьютер и путевку в "Океан". А в скором времени собираемся объявить грант на обучение в ДВГТУ по профессии "архитектор".

- Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса...

- Мы тоже помогаем социально незащищенным группам населения, спонсируем различные мероприятия, но хвастаться этим неправильно. Это естественное явление, и оно должно быть нормой работы любого успешного предприятия.

- В приемной я заметила корпоративную Книгу почета "Золотые страницы истории"...

- Мы вообще много традиций перенесли из славного прошлого. Например, идею соцсоревнования трансформировали в ежегодное состязание на звания: "Лучший ГИП", "Лучший зам", "Сотрудник года" и т.д. Подведение итогов проходит на новогоднем корпоративном вечере, и интрига финала держится до последнего. Победители получают денежную премию, а те, кто удостоится подобного звания пять раз, будут получать дополнительные выплаты после ухода на пенсию.

- Через 1,5 года "Уссурпроект" отметит 50-летие. Каких целей хотите достичь к юбилею?

- Главное - чтобы портфель заказов продолжал расти такими же высокими темпами. Также планируем начать реконструкцию собственного здания института в центре Уссурийска (проект уже готов). И, надеюсь, выведем на рынок Приморья гипсопенобетон, сделав мечту приморцев о новом, комфортном и доступном жилье более реальной.

- А о чем мечтает инженер-проектировщик Шергина?

- Очень хочется, чтобы Артем стал похож на малые города Европы - на предместья Мюнхена, например! Или хотя бы сохранял свою малоэтажную застройку, не позволяя превратить себя в пародию на мегаполис. Архитектурные решения не должны вступать в противоречие с ритмом города и исторически сложившейся ментальностью его жителей. Во всем должна быть гармония.

Отзывы партнеров и клиентов:

Виктор ВУГЛЯР, бывший первый секретарь горкома партии г. Артема:

"С Галиной Викторовной Шергиной мы познакомились 20 лет назад, когда она совсем юной девушкой приехала организовывать работу артемовского филиала "Уссурпроекта". Город в то время активно строился и нуждался в масштабном проектировании жилых домов и объектов соцкультбыта. Наверное, доверяя должность руководителя проектной мастерской, простите за сравнение, девчонке, мы рисковали. Но столько было в ней энергии, упорства, внутренней силы и желания работать, что почему-то верилось - справится. И ведь справилась! Плодотворная работа ее мастерской позволила втрое увеличить темпы строительства: мы сдавали по 80 000 кв. м жилья в год!

А когда в стране начался кризис, все тяготы постперестроечного времени легли на хрупкие плечи ее и пришедших вслед за ней таких же молодых коллег. И им хватило сил, знаний и выдержки, для того чтобы пережить сложные времена, сохранив золотые кадры, и вновь занять высокие позиции на рынке проектных организаций края. Поэтому и карьерный рост Галины Викторовны, и звание Почетного строителя России - заслуженная оценка ее работы. Сегодня появилось модное определение - "бизнесвумен", но оно слишком узко для нее. Это Настоящая Русская Женщина".

Игорь ШАУФЛЕР, директор ООО "Угловое", депутат городской думы Артемовского городского округа:

"С комплексной мастерской "Уссурпроекта" в г. Артеме мы работаем уже десять лет, обретя в ней полноправного партнера, и не собираемся изменять этой традиции. Потому что знаем: грамотное, профессиональное исполнение заказов любой сложности и точное соблюдение сроков гарантированы. Инженеры и архитекторы компании обладают очень высокой профессиональной компетенцией, и меня не удивляет, что их знания и опыт востребованы не только в Артеме, но и далеко за его пределами".

Владимир ПУШКАРЕВ, генеральный директор ООО "Аврора":

"С ОАО "Уссурпроект" и его комплексной мастерской в г. Спасске, возглавляемой Валентиной Михайловной СЕВАСТЬЯНОВОЙ, нас связывают прочные деловые отношения, в частности, работа над кинотеатром "Аврора". У нас была возможность сравнить уровень работы этой компании с другой приморской проектной организацией, и перевес в пользу "Уссурпроекта" - весьма ощутимый. Его специалистам пришлось сделать серьезную работу над ошибками, допущенными предыдущим проектировщиком. Естественно, дальнейшие задачи - в частности, проектирование благоустройства кинотеатра - будем решать совместно с "Уссурпроектом".

Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, главный технолог ЗАО МЖК "Приморская соя":

"В настоящее время "Уссурпроект" проектирует для нашего комбината два цеха: по производству майонеза и расфасовке масла. Задача усложнялась тем, что это не работа с чистого листа, а реконструкция старых объектов. К тому же нам пришлось несколько раз менять техническое задание в разгар работы. Но инженеры института великолепно справились с задачей! Сегодня проект подходит к завершению, но мы уже поставили перед "Уссурпроектом" новую глобальную задачу и намерены продолжать сотрудничество и дальше".