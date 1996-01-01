Харбин приглашает на ярмарку

Презентация Харбинской международной торгово-экономической ярмарки прошла во Владивостоке в рамках Недели туризма и гостеприимства. Одна из самых известных выставок в Северо-Восточном Китае пройдет в столице провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня уже в девятнадцатый раз.

В этом году заявки на участие в ярмарке подали известные во всем мире и в Китае предприятия, представители правительственных и деловых кругов многих стран. В экспозиции выставки будет представлен широкий спектр продукции, начиная от экологически чистых продуктов, текстиля и других товаров народного потребления и заканчивая высокими технологиями.