Дорого яйцо к Пасхе

В канун православного праздника приморцы не останутся без яичной продукции, заверили поставщики этого продукта на рынках краевого центра.

Сегодня на рынок Приморского края яйца везут из многих сибирских регионов - из Красноярского края, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областей. Традиционными поставщиками в последние годы стали предприятия Хабаровского края.

Оставшееся единственным после перепрофилирования ОАО "Птицефабрика "Надеждинская" крупным производителем в крае ООО "Уссурийская птицефабрика" лидирует на рынке и по объемам продаж, и по ценовым показателям. Ежедневно фабрика производит от 350 до 550 тыс. яиц. По словам коммерческого директора Вадима ДОРМИДОНТОВА, повышение отпускных цен в ближайшее время не планируется. Но возникшие трудности в связи с подорожанием топлива и пшеницы - основных затратных статей производства, не позволяют гарантировать стабильность цен в предпраздничные дни.

На оптовых базах цены на этот вид продуктов в последнюю неделю увеличились на 1-3 руб. Продавцы допускают, что на этом рост цен перед праздником не остановится и достигнет в рознице 60 руб. за десяток. Пока же оптовые базы отпускают продукцию по ценам, не превышающим 40-43 руб.