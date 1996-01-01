Ограничения на наценку приведут к дефициту

Установление ограничения на торговую наценку может привести к дефициту товаров в ряде регионов, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, комментируя предложения о возможности предоставить Правительству РФ право устанавливать ограничения на торговую наценку на ряд социально значимых товаров.

Кудрин считает, что введение наценки нецелесообразно и недопустимо, так как это ударит по самим производителям. А.Кудрин пояснил, что производители окажутся в ситуации, когда цены на их товары будут расти медленнее, чем, в частности, цены на бензин, и расходы на транспортировку, складирование и упаковку "не помещаются внутри установленной наценки". "Чтобы создать дефицит в стране, нужно ввести ограничения на наценку", - отметил А.Кудрин.